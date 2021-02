REDACCIÓN. A través de un ‘Live’ en su cuenta de Instagram, la presentadora y periodista de Hable Como Habla (HCH) Cesia Mejía, respondió varias interrogantes de sus miles de seguidores.

Hubo una respuesta que muchos tildaron como una indirecta para su compañera Ariela Cáceres. Uno de sus seguidores, le consultó que si ella se lleva bien con todas sus compañeras.

Cesia Mejía respondió que «yo tengo una relación muy buena con todas, no tengo problemas con ellas. No sé si ellas lo tienen, es muy su problema. Yo hago lo mío, me esfuerzo, ayudo si puedo, no me meto con nadie».

Su compañera, Ariela Cáceres, también en un ‘Live’ en su cuenta de Instagram, dijo que no se llevaba con Cesia Mejía por sus diferencias de horarios. Luego de la respuesta de Mejía, sus seguidores apuntaron que lo dicho por Cesia fue una indirecta para su compañera.

Esta no sería la primera ocasión en que los seguidores de la presentadora le consultan sobre su relación con sus demás compañeras.

Domingos en familia

Anteriormente, a Cesia se le consultó qué actividades hacía con su familia cuando no está trabajando, a lo que ella y su esposo respondieron que «pasar juntos y comer mucho«. Su conyugue agregó que les gusta «jugar y ver películas».

Los internautas le consultaron cuantos hijos más quieren tener, a lo que ellos respondieron que «uno más», para tener «el par».

Sus seguidores fueron más allá y le consultaron que por que su esposo no tenía redes sociales, a lo que él contestó que «no me queda tiempo». Y Mejía dijo que «él sí trabaja, y si no, yo lo mantengo».

