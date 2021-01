FARÁNDULA| Cesia Mejía se sorprende al encontrar un vestido; ¿qué sucedió?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La sorpresa invadió a la presentadora de televisión, Cesia Mejía, y es que su hija María Fernanda volvió a sorprender en sus redes sociales con uno de sus vestidos.

La presentadora estuvo muy activa en redes sociales recientemente, ante las múltiples peticiones de sus fanáticos que siempre quieren saber cómo está.

Cesia comenzó contando a sus seguidores de Instagram que “gracias a Dios ha estado muy ocupada y con mucho trabajo” y que esa es la razón por la cual se ausenta de sus redes.

Seguidamente, la presentadora contó que está intentando bajar de peso, por lo que está con una dieta, ya que busca bajar de peso.

“Yo dije, hoy no voy a cenar pero ya es tarde y la niña tiene hambre así que me comeré una empanada”, dijo entre risas Mejía, afirmando que las dietas no son lo suyo.

Momento

En su siguiente historia la periodista contó que estaba ordenando sus vestidos, y se sorprendió al encontrarse con uno que “ya no le queda”.

“No sé por qué lo tengo, si ya ni me queda, ya ni entro”, comentó simpáticamente.

“Le he pasado mi vestido a María Fernanda para que se lo mida”, manifestó Mejía mientras mostraba a su hija utilizando uno de sus antiguos vestidos a la perfección.

“Yo ahí entraba, yo ahí cabía”, comentó mientras la risa invadía su voz.

El divertido momento fue recibido con bastante agrado por los seguidores de Cesia, quienes se mostraron felices ante el crecimiento de su hija.

Además, los internautas apreciaron la sinceridad de la presentadora, ya que seguir una dieta requiere disciplina y es difícil para todos.

“Yo era así de delgada, pero comí y subí”, concluyó Cesia Mejía despidiéndose de sus seguidores entre risas.

