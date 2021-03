Cesia Mejía denuncia que utilizan su imagen para estafar y pidió «que no caigan»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La periodista Cesia Mejía denunció que empresas desconocidas están utilizando su imagen para estafar a personas y por eso pidió que compartieran su publicación.

“Hay mucha gente que está cayendo y no me parece justo que yo no haga la aclaración”, inició afirmando Cesia.

La periodista explicó que muchas personas le han estado enviando publicidades de empresas que patrocinan criptomonedas y “métodos sencillos de obtener dinero”. Aclaró que eso lo hacían utilizando su nombre e imagen como comprobante de fiabilidad.

Mejía explicó que la publicidad consta de una entrevista falsa que se supone le realizaron en prensa escrita y en televisión. Cesia dijo que tanto la entrevista como su aparición en el reconocido programa matutino de televisión, eran totalmente falsos.

Asimismo, Cesia afirmó que de existir este tipo de métodos que aseguran obtener riqueza en pasos sencillos, ella sería “la primera en tomarlo”.

“Por favor ustedes no crean esto”, dijo Mejía, afirmando que muchas personas han caído en dicha publicidad que considera engañosa.

“Muchas personas están haciendo depósitos y todo esto es falso”, afirmó la presentadora de noticias.

No hay métodos sencillos

Asimismo, afirmó que la única manera de obtener dinero es trabajar fuerte y pedirle ayuda a Dios para salir adelante, pero reiteró que estos métodos son falsos.

De igual manera, explicó que están utilizando plataformas que emulan portales de periódicos digitales acompañados de fotografías de ella y frases rebuscadas. La periodista compartió que usan frases como “descubre el método para obtener ganancias con este método simple, ingresa aquí”.

En ese sentido, Mejía contó que muchas personas caen en este tipo de estafas, por lo que pidió encarecidamente no dejarse engañar.

“Hay demasiado pícaro, sin vergüenza y haragán que solo quiere burlarse y aprovecharse de la gente”, concluyó.

