Cesia Mejía aclara que no es «culpable» de la renuncia de varios compañeros

REDACCIÓN. La reconocida periodista Cesia Mejía, por fin hablo de varios temas de los que hace días le han estado preguntando y uno de ellos es que la señalan de ser la “villana” dentro del medio de comunicación donde labora.

Aclarando este rumor, Mejía escribió: “Hace meses me han estado preguntando eso, hoy sin afán de confrontar voy a hablar con respecto a este tema; cada quien está donde está porque le toca o lo merece, todo es producto de las decisiones divinas».

Desde hace varios meses se ha rumorado y excompañeros de Cesia, han comentado que han salido del medio de comunicación porque ella ha intervenido. Lo que ha desatado la duda por parte de sus miles de seguidores, por tal razón ya no calló más y aclaró el tema.

Por fin hablo del tema

El texto de la periodista Cesia Mejía continua diciendo, que “yo estudie en la universidad Periodismo, no trabajo en Recursos Humanos, pero si conozco y defiendo mis derechos laborales y en la vida”.

“Quienes me conocen y me importan saben que no soy una persona que disfruto el mal ajeno, todo lo contrario, siempre trato de apoyar o ayudar a mis posibilidades. Si no puedo o no se dejan, solo me aparto y ya”, señaló.

Además, Mejía destacó en su texto que “trato de no ser egoísta, algo que se practica mucho en esta carrera. A mí si me gusta que la gente triunfe y no sufra, aunque a mí me haya tocado. Todos tenemos nuestras luchas por las cuales sobrecargarnos, el trabajo en equipo da mejores resultados”.

«Esto se logra la comprender que la vida es corta y Dios les da talento a todos sus hijos, no hay porqué apagar la luz de unos para que brille la nuestra, que también es común”, agregó a su aclaración.

“Recuerde que en todo la lucha es ser diferente al resto, aunque por esa misma razón no te quieran, o te ataquen, y monten campañas o el mundo este en tu contra, pero nada de eso importa cuando duermes con tu conciencia tranquila» escribió Cesia Mejía.

Con el texto, la guapa y talentosa periodista hondureña aclara que ella, no tuvo incidencia alguna, con la salida de sus excompañeros del canal Hable Como Habla (HCH).