¿Cerrar fronteras? Advierten que nueva cepa de coronavirus podría ya estar en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con la doctora, Ligia Ramos, la nueva cepa del coronavirus que apareció en Reino Unido ya podría estar en el país, por lo que llama a la población y a las autoridades a extremar las medidas de bioseguridad para evitar su propagación y el colapso del sistema sanitario del país.

Según expertos, la nueva cepa de coronavirus puede ser entre un 40 o 70 % más transmisible que las otras y se está convirtiendo en la forma dominante de la COVID-19. Lo anterior, llevó a varios países a suspender vuelos procedentes del territorio británico desde el pasado sábado.

En ese sentido, la profesional de la salud, lo que pasa en Honduras es que nunca se tomaron las medidas epidemiológicas en los aeropuertos. Es decir que no se le dieron seguimiento a las personas que entraron y tampoco se les hicieron pruebas, ni nada.

Ante esa situación, recomendó estar al pendiente de lo que pasa y ponerle cuidado a los viajes que vienen del Europa, especialmente de Inglaterra para darle seguimiento a ese nuevo problema.

“De estas nuevas cepas no se sabe si son más virolentas o no, se debe ver cual el comportamiento. Igual yo no creo que el país lo van a cerrar. Ahorita tenemos COVID-19 por todas partes y no se sabe si tenemos esa nueva cepa. Nosotros no tenemos biología molecular para ver las cepas de los virus. Entonces, lo mejor sería calmarnos un poco en esta navidad, estar en la casa, no salir y mantener las medias de bioseguridad”, sugirió.

Nota relacionada: ¿Hondureños contagiados con nueva cepa de COVID-19? Embajada en Inglaterra contesta

Gobierno no sigue las recomendaciones

Asimismo, explicó que la gente ahorita está bien relajada y ya están aumentando los casos complicados en los hospitales.

De igual forma, criticó que el gobierno no sigue las recomendaciones ni las medidas para prevenir el contagio. “Las medidas para prevenir contagiarse con la COVID-19 son las mismas, pero el problema es que ahorita no se están tomando. La gente siempre sale a los supermercados, los bancos, no todo mundo anda con la mascarilla, están abiertos los bares, no se respeta el toque de queda de las diez de la noche, y entonces estamos en un momento complicado”, aseveró.

En ese sentido, expuso que la nueva cepa del SARS-CoV-2 que tiene cambios en RNA del virus, por lo que, el problema es que las vacunas no van a funcionar para ella y eso hace que no sea fácil el nuevo contexto que podría generar esa mortal enfermedad.

“No sabemos que cepas tenemos acá, pueda que nosotros ya la tengamos también porque en ciertos lugares el virus es más virulento y más agresivo”, señaló la profesional de la salud.

Lea también: Nueve respuestas para entender nueva cepa del COVID

Se debe considerar cerrar los aeropuertos

Por lo anterior, enfatizó que se deben tomar las medidas pertinentes para controlar y evitar la nueva cepa de coronavirus en el país.

“Ahorita se sabe que los viajeros deben presentar prueba PCR negativa 72 horas antes, esa es una medida efectiva. Sin embargo, se podría llegar a considerar si está nueva cepa es mucho más virulenta que la que tenemos. Aunque creo que tenemos varias cepas, pero la cuestión es que la OMS que ha tomado decisiones no adecuadas, dice que no es razón para cerrar, pero Europa cerró todo Reino Unido”, concluyó la entendida en el tema.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, coincidió en que se debe prohibir la entrada de aquellas personas y ciudadanos que proceden de los países donde se presentó la nueva cepa al país.

“El problema es que nosotros ni siquiera hemos controlado la cepa que tenemos y mientras los demás países cierran, Honduras está muy relajado y muy tranquilo”, señaló Umaña a TIEMPO DIGITAL.

Seguidamente dijo que la cepa que actualmente se tiene en Honduras, desbordará el sistema sanitario en enero, porque demasiada movilidad se le dio a la gente. “Prácticamente son 8 días sin ningún tipo de restricción”, concordó el galeno.

En virtud de lo anterior, el especialista hizo hincapié en que se debe restringir la entrada de personas que estuvieron en Inglaterra. “Si traen esa nueva cepa será muy problemático para el país, eso no lo dudemos”, finalizó.