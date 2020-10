A portón cerrado: segundo día sin consultas el Hospital Mario Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Siguen llegando las personas que requieren medicamentos y consulta externa al Hospital Mario Mendoza pero por segundo día consecutivo los empleados se mantienen en protesta.

Los demandantes han manifestado que se les adeuda el pago del salario. De igual forma, exigen la dotación de insumos de bioseguridad y rechazan que les hayan suspendido el servicio de transporte.

Una de las afectadas que llegó hoy hasta el centro asistencial contó que le dijeron que «no hay, que están en paro laboral porque les pagan muy poco y porque el gobierno no ha sido solidarios con ellos».

Al mismo tiempo, la afectada contó que «ellos dan contado el medicamento. Para hoy yo ya no tengo medicamentos. Debido a la pandemia me pegó una ansiedad y depresión«.

Entre tanto, el representante del sindicato, manifestó que la exigencias son las mismas y que no atenderán consultas externas. Agregó que existe la amenaza latente de que en ese centro se ingresen a pacientes con COVID-19.

«El hospital no cuenta con la infraestructura necesaria, no se cuenta con personal calificado y no se tienen medicamentos», denunció el entrevistado.

Además indicó que la gente los trata de inconscientes e inhumanos, «pero no cuestionan a las autoridades que no cumplen con sus funciones».

Continuó denunciando que a los licenciados en enfermería no se les paga un plus al que tienen derecho desde el mes de enero y que a los empleados de salud no se les ha pagado el bono de septiembre. Menos les han desembolsado a los que están por contrato.

Sindicato: transporte no está funcionando al 100 %

Sobre el transporte, manifestó que es mentira que esté funcionando al 100 %, puesto que ayer, las autoridades de ese recinto hospitalario emitieron un comunicado en que indicaron que el servicio se brinda por la suspensión del servicio público.

«En mi caso, puedo decir que en mi colonia el transporte no está funcionado. No hay buses, ni taxis, tengo que contar a diario con L180 o L200 para transportarme«, declaró el representante del sindicato.

Por su parte, la directora del Hospital Psiquiátrico, América Chirinos, declaró que el servicio de transporte para los empleados ocasiona un gasto de más de ciento cuarenta mil lempiras (140,000).

«No hay dinero para seguir prestando ese beneficio, ¿por qué los pacientes sí se trasladan por su propia cuenta y los empleados no pueden? El Hospital Santa Rosita sí tiene ese servicio pero es porque tiene los medios financieros disponibles. Los trabajadores gozaron del servicio de transporte al principio de la pandemia porque no había servicio por la cuestión de la pandemia. Ahora no se pude seguir costeando», manifestó.