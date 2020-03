Cerrado el municipio de Gracias, Lempira, para evitar contagios de COVID-19

LEMPIRA, HONDURAS. Salidas y entradas en el municipio de Gracias, Lempira, al occidente del país, permanecen cerradas con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19, informaron las autoridades de la Policía Nacional.

De tal forma que los habitantes no pueden circular a pie ni en carro, ya que el operativo obstaculiza el paso. El alcalde municipal, Javier Antonio Enamorado, confirmó lo antes mencionado y agregó que las acciones son “para fortalecer la prevención, y espera que la población las cumpla”.

“Si no cumplimos las ordenanzas y los toques de queda, es mentira, no vamos a prevenir y lo que viene será peor si la población no ayuda”, especificó.

Detalló que están trabajando con la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional (PN), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), y otras instituciones.

“Hay gente que se está sumando al voluntariado con algunos bienes. Aun así hay gente que no está haciendo caso y no está asumiendo esta responsabilidad”, contó.

En las declaraciones que dio a una radio, señaló que sabe “que es difícil y complicado”. Pero es mejor sacrificar unos días que estar toda una vida lamentándonos”. En Gracias por eso ordenó cerrar totalmente la ciudad,pues a la fecha no tienen casos confirmados.

SINAGER confirma 27 casos positivos

El Gobierno de la República, a través de SINAGER, informó anoche sobre la confirmación de un nuevo caso de coronavirus o COVID-19 en el país, por lo que, la cifra de casos positivos en Honduras se eleva a 27.

Mediante una cadena televisiva, el vocero oficial de SINAGER, Francis Contreras, detalló que la paciente confirmada con COVID-19 es una señora de 63 años de edad, procedente de la comunidad de Santa Fe, del departamento de Colón.

En ese sentido, el funcionario detalló que nuevo caso de COVID-19 se confirmó a través de pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV). Asimismo, indicó que actualmente la paciente está en aislamiento domiciliario y es monitoreada.

De igual forma, el personero informó que los cercos epidemiológicos en las zonas que tienen casos confirmados, se mantienen. Lo anterior, a fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del COVID-19. “Esto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad”, aseguró Contreras.