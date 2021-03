REDACCIÓN. El conocido comediante y artista Ricardo González, ‘Cepillín’, fue hospitalizado de emergencia este domingo en un centro asistencial ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Con preocupación, su hijo Ricardo González, informó a través de sus historias de Instagram sobre el estado de salud en el que actualmente se encuentra su papá.

«Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave», dijo en sus redes sociales.

Cepillín pide que oren por él

En entrevista telefónica con el programa Chisme No Like, el payaso explicó que no se contagió de COVID-19, sino que sufrió un accidente al bajar las escaleras, y se lastimó la columna vertebral.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar eso, imagínate, bajando la escalera, que me iba a ir, por la edad o por lo que tú quieras… Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”, dijo.

Además, contó que esta no es la primera vez que sufre una caída, y dijo que a pesar de sus 75 años sigue siendo una persona muy hiperactiva.

También, confirmó que este lunes 1 de marzo le operarán de emergencia, y pidió a sus fans que se acuerden de él en sus oraciones.

“Primero Dios, le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”, expresó.

Después, con el humor que lo caracteriza, Cepillín mencionó que lo único que le falta es que “lo orine un perro”, debido a que últimamente la vida no le ha sonreído del todo y ahora será operado de emergencia.

Cepillín, nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León; es un reconocido payaso, cantante, actor y conductor de televisión mexicano.

