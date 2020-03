Centroamérica: cancillerías implementarán protocolos anti Covid-19

TEGUCIGLPA, HONDURAS. A nivel de cancillerías de Centroamérica, se informó que buscan implementar un protocolo de ingreso para controlar las fronteras y evitar la propagación del Covid-19.

Cabe destacar que esta iniciativa trascendió luego de que El Salvador decidió negar el ingreso a los centroamericanos que no presenten su pasaporte en la frontera.

El director general de aduanas de El Salvador, Gustavo Villatoro, fue quien confirmó la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele.

El directivo de aduanas de El Salvador, señaló que en principio, todas estas medidas que se están tomando no van encaminadas a revertir ningún tipo de acuerdo.

«Naturalmente, como aduana para el tema del comercio y el movimiento de mercadería esto no aplica. Nosotros nos vamos a ir moviendo en la región. Vamos a permitir el movimiento en la región con los documentos de identidad con los que naturalmente nuestros transportistas se han identificado», señaló Villatoro.

«Tal vez el origen de la medida, es algo que ya se está hablando a nivel de cancilleres del CA4, es que vamos a adoptar protocolos conjuntos, porque esta medida, si bien es cierto es de El salvador pero tenemos que proteger toda la región», agregó.

Cancillerías deben fortalecer control de Covid-19 en fronteras

Sobre el tema del control en la fronteras que buscan implementar las cancillerías de la región CA4, manifestó que, por ejemplo, podrían haber salvadoreños que estuvieron en Italia y entrando luego a Centroamérica.

«Tenemos que proteger para evitar salvadoreños, por ejemplo, que hayan estado en Italia, y para sortear la cuarentena a la que tendrían que venir a El Salvador y estén entrando en Honduras, Guatemala o Nicaragua. Después, ellos dejan sus pasaportes y vienen por tierra y vienen a hacer una posible o probable contaminación», explicó.

Más adelante, Gustavo Villatoro señaló que debido a esas situaciones, la región CA4 debe implementar medidas de control de entrada de viajeros. Por tanto, manifestó que están dando seguimiento a los salvadoreños que hayan aterrizado en Guatemala, Honduras o en Nicaragua.

«Aquí la clave no es atentar contra la región, sino cuidar la región para que este virus (Covid-19) no llegue a nuestros países. Hasta el momento no tenemos la presencia del virus y eso es lo que queremos cuidar», dijo el representante de El Salvador.

El salvadoreño dijo que los funcionarios de su país están trabajando en el fortalecimiento de sus controles.

Mercadería formal solo necesita documento de identidad

Por último, señaló que el movimiento de mercadería formal, en cuanto a importación o exportación de productos desde cualquier país del área de Centroamérica, se mantendrá con normalidad.

«Hemos estado monitoreando y no tenemos ningún tipo de restricción migratorio ya sea terrestre, marítima o aérea para detener la mercadería. Eso tiene que seguir y estamos de acuerdo todos los directores de aduanas», señaló Villatoro.