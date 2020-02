CCIT sobre nuevo Código Laboral: «Hay mucha tela que cortar»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, se refirió sobre el nuevo Código Procesal Laboral y señaló que «aún hay mucha tela que cortar».

Cabe mencionar que esta propuesta de ley se presentó la semana pasada en el Congreso Nacional (CN), y actualmente está en discusión. Este proyecto ha generado varias reacciones, por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ya presentó sus objeciones.

Pierrefeu manifestó que se han realizado observaciones por parte del Cohep, pero indicó que aún hay muchos temas por trabajar. Resaltó que la empresa privada lo que necesita es generar empleos, tener eficiencia y facilitación en cada proceso.

«Muchas veces en los códigos, en las leyes, lo único que se logra es generar más barreras al tema de la inversión. Tenemos que asegurarnos que no sea el caso en este momento. Ahí hay mucha tela que cortar todavía. Hay que ver qué es lo que se aprueba y como está el texto de cada uno de los artículos», explicó el titular del CCIT.

Sin embargo, el empresario manifestó que «hay cosas positivas, no tan buenas y malas» en este código. Por lo cual señaló que es necesario realizar mejoras a texto para garantizar no solo la situación de las personas que laboran en las empresas, sino también la sostenibilidad de las empresas.

Lea también: Comienzan a discutir en CN el nuevo Código Procesal Laboral

Según empresa privada, el proyecto obstaculizaría creación de empleo

En cuanto a los asuntos negativos del nuevo Código Procesal del Trabajo, señaló que no entraría en detalles ya que el tema sigue en discusión. Además, señaló que decir algo en este momento podría polarizar el tema.

No obstante, señaló que en alguna forma el código no permitiría que la creación de empleo y riqueza que le hace falta al país.

Sector obrero sobre nuevo Código Procesal Laboral

Por otro lado, el dirigente obrero de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), José Luis Baquedano, sobre el nuevo Código Procesal Laboral, señaló que este trae medidas cautelares, las cuales no están establecidas dentro del Código Trabajo.

«Hay medidas cautelares que en el Código del Trabajo no están. Ellos (empresa privada) no quieren, por ejemplo, si despiden a alguien de forma ilegal y el juez ordena que el trabajador se reintegre a trabajar, le paguen normalmente y que continúe el juicio, eso no lo quieren ellos», indicó.

«Para nosotros el Código Procesal Laboral está excelente», resaltó Baqueano. A la vez indicó que solo hay un 5% que el sector obrero no ha consensuar consensuar con la empresa privada.

En cuanto a la parte que no se ha podido encensuar con la empresa privada, destacó que tiene que ver con que no aceptan la parte de las medidas cautelares que establee el escrito.

«No aceptan la medidas cautelares»

El dirigente obrero explicó: «La parte que dice que ellos no aceptan la medidas cautelares que no afecten el salario y que se sume el salario ordinario, extraordinario y las bonificaciones para calcular prestaciones».

Además, sobre lo dicho por el CCIT donde manifiestan que el proyecto no permitiría la generación de empleo, manifestó que «es una falacia», ya que si en Honduras no está vigente el Código Procesal Laboral y no se ha aprobado todavía, y aún así no se está generando empleo.

«Son cerca de 15 o 16 artículos de 240 los que no pudimos consensuar. Entre ellos, las medidas cautelares, el reintegro preventivo de lo dirigentes sindicales, mujeres embarazadas, menores de edad, discapacitados».

Agregó que ahora queda reunirse con el Congreso nacional y conocer lo próximo que se decidirá sobre el nuevo Código Procesal Laboral.