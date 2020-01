CCIT pide el nombre de los empresarios que adeudan a la ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, denunció que no solo empresas le adeudan a la estatal eléctrica, sino también grandes empresarios del país y pide sus nombres.

En ese sentido, el titular aseveró que «nadie debe de poder robar a nadie». Esto, debido a la crisis energética que actualmente se vive en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asimismo, Pierrefeu precisó que en este caso, hay varios empresarios con deudas en la estatal eléctrica por diferentes razones, mismas que se deben investigar.

«Una cosa es un atraso de uno o dos meses, puede ser por circunstancias digamos fuera de la voluntad del empresario. Otra cosa es el atraso sistemático o el robo descarado que son dos cosas diferentes, habría que ver realmente en que circunstancias están».

Seguidamente, el titular lamentó no tener los nombre de estos empresarios señalados. Por lo tanto, pidió que «den a conocer el listado, es importante que todo sepamos quienes son los empresarios que no están cumpliendo con sus obligaciones».

CCIT: «toda empresa debe cobrar lo que se le debe»

Por otra parte, Pierrefeu enfatizó que cortar la energía eléctrica a los ciudadanos hondureños que deben es algo normal. Esto, debido a que toda institución esta obligada a cobrarles a sus clientes los valores que le adeudan, «sino la empresa cierra».

«La manera de hacerlo hay que estar seguro de que se respete la Ley al respeto. Que no se actué de manera abusiva o arbitraría, pero no creo que esto haya suceder», sentenció el titular del CCIT.

Con respecto del por qué no se ha hecho esto anteriormente de cobrarle a las empresas o empresarios las grandes cantidades de dinero que le adeudan a la ENEE.

«Habría que preguntarle a los gerentes anteriores, ellos son los únicos que pueden decir por qué no lo hicieron. Me parece inconcebible que no lo hayan hecho, esto era una obligación de la parte de sus tareas que tenían que haber cumplido y por alguna razón no lo hicieron».

De igual forma, Pierrefeu sentenció que si estos empresarios han incurrido en un tipo de delito, ya sea coerción o colisión con la gerencia de la estatal eléctrica, el Ministerio Público deberá actuar conforme a la Ley.

Junta Interventora de la ENEE será la solución

En cuanto a si la Junta Interventora de la ENEE será la solución, el titular pormenorizó que todo dependerá de como se hagan las cosas.

Precisó que Miriam Guzmán titular de dicha comisión debe tener, «mano dura con todo el mundo. El cobro debe ser a todos los que le adeudan a la ENEE, que sean empresarios o que sean particulares».

A su vez, dijo conocer casos de personas particulares que adeudan a la estatal. Mismos que son desconectados por el atraso en el pago de la factura eléctrica, pero que ellos se vuelven a reconectar o se hacen conexiones ilegales aun sin tener contador. «Ahí hay mucho trabajo por hacer», concluyó Pierrefeu.