CCIT apela por inicio de «fase 1» en ciudades principales y más dígitos por día

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego que la Secretaría de Seguridad confirmara que el Distrito Central continúa en la «fase 0», José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa (CCIT), insistió en que, como empresa privada, urgen que se reactive la economía en las ciudades importantes del país.

«La recuperación será paulatina, tenemos que empezar a reactivar esta economía. Aun abriendo con un dígito, los clientes seguirán siendo los mismos, pero vamos a ir paso a paso», dijo Rivera.

Como se recordará, la medida de circulación según el último dígito de identidad, aún sigue vigente en el país. En ese sentido, el representante de la CCIT dejó entrever que le apuestan al aumento de dígitos por día para contribuir al progreso de la economía.

Sin embargo, reconoció que «la salud del pueblo es importante, pero esperamos poder iniciar este proceso de recuperación y a la larga volvamos a la normalidad en un futuro cercano».

El empresario aclaró que no es parte de la mesa multisectorial, «yo solo he recibido los informes y se sigue con la misma dinámica. Va a ser duro, ya hay un buen porcentaje de empresas que probablemente no abran. Pero confiamos en que si logramos parar esa tendencia, podremos reiniciar una recuperación y que en el futuro volvamos a los índices normales», concluyó Rivera.

Continúa la «fase 0»

La Secretaría de Seguridad, en cadena nacional, dijo anoche que se continuará con la «fase 1» de la apertura inteligente en el país. Sin embargo, de esa disposición se exceptuó al Distrito Central, San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara, Lempira y Colón.

Dichas zonas se mantienen en la «fase 0» autorizando únicamente a los comercios y negocios siguientes:

Gasolineras

Bancos

Cooperativas

Supermercados

Mercados

Maquilas autorizadas

Sistema Financiero en General

Restaurantes del Pilotaje

Los establecimientos atenderán a sus clientes según calendario de circulación nacional. Así como por el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros).

Mientras que en las zonas donde la reapertura económica continúa, la población sale de manera ordenada, precisaron las autoridades de Seguridad.

