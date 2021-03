¿Cómo mataron a Sulmi Erazo, maestra y hermana de científica hondureña?

CORTÉS, HONDURAS. Dos años se cumplirán del terrible asesinato de la maestra del Instituto Patria de La Lima, Sulmi Erazo, en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Este homicidio ocurrió en el año del 2019 y Diario Tiempo Digital presenta un recuento de los hechos del mencionado caso.

Día de la desaparición

La maestra Sulmi Erazo desapareció el 3 de abril del 2019 en horas de la noche, después de impartir clases en la institución donde trabajó por varios años.

Erazo salió en su vehículo del municipio de La Lima y se dirigía con destino hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Todo indicaba, que un joven llegó a buscarla, al parecer estaba interesado en comprar el automóvil de la mujer, ya que ella estaba vendiéndolo.

La docente se fue con el sujeto y, a su vez, llevaba consigo a otra maestra del colegio, a quien dejó en Mega Mall. Pero, después no se supo nada más de ella.

Una intensa búsqueda

Pasaban las horas y sus familiares, amigos, alumnos y compañeros de trabajo estaban desesperados buscándola.

Los parientes de la maestra y una comisión de docentes interpusieron la denuncia de su desaparición en una posta policial del municipio de La Lima.

Encuentran el cuerpo

El 6 de abril del 2019, a tres días de su desaparición, el cuerpo de la maestra fue encontrado por las autoridades en horas de la noche, en unos potreros del sector de Armenta, en la capital industrial.

Sus familiares se apersonaron al lugar para identificar si se trataba de la maestra y efectivamente era ella.

Un detenido

Ese mismo sábado, se detuvo a un estudiante de medicina, identificado como César Augusto Ocón Hernández, ya que fue la última persona en tener contacto con la docente.

A través de un vídeo captado por unas cámaras de seguridad, detallaron que el joven fue visto con la maestra en un centro comercial de la zona norte.

Confesión

Tras efectuarse la interrogación al detenido, este confesó que, supuestamente, unos delincuentes lo obligaron a ir a buscarla al colegio y engañarla para llevársela a otro lugar.

Según él, lo habían contactado y lo amenazaron a través de WhatsApp, diciéndole que si no colaboraba lo matarían y también a su familia.

Este joven presuntamente fue novio de una de las hijas de la maestra. Por lo tanto, ella no habría tenido problema en acompañarlo a donde él indicara.

Ocón Hernández aseguró a las autoridades que los delincuentes le habían dado instrucciones de llevar a la maestra cerca de un río. En ese lugar los estaba esperando un joven en motocicleta, quien le disparó a Erazo cuando ella se disponía a bajar del turismo.

Luego de asesinarla, Ocón Hernández dijo que el sicario tomó el cadáver y lo subió al automóvil y lo trasladaron aproximadamente unos metros más adelante, para dejarlo abandonado.

Posteriormente, aseguró que le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues «con él no era el problema». Nada más le ordenó llevarse el carro, dejarlo en otro lugar y no decir nada.

Tiempo después del asesinato

El tiempo ha pasado y aunque uno de los supuestos homicidas permanece encarcelado, aún no se le otorga una condena.

Familiares de la fallecida maestra piden justicia y que el caso sea recordado de nuevo. Ellos solicitan que los culpables paguen por quitarle la vida a una mujer noble, trabajadora y luchadora.

Piden justicia

«Hoy estaría de cumpleaños mi hermana Sulmi, asesinada en abril/2019. Mi hermana era maestra del Instituto Patria en La Lima. Madre, hermana, trabajadora incansable, honesta, humilde y servicial», escribió a través de Facebook, su hermana, la científica hondureña Mary Vallecillo.

