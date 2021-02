Abogado: Doctor que acompañó a Keyla y su defensor se contradicen

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El doctor Edgar Josué Velázquez, acompañante de la joven Keyla Martínez el día de su detención y muerte ya dio su declaraciones públicas, no obstante, estas muestran cierta contradicción con las palabras dichas por el abogado Raúl Suazo Barrillas, según el análisis de un abogado.

En ese sentido, el abogado Fausto Calix resaltó a través de su cuenta de la red social Twitter la contradicción de las palabras de Barrillas con las de Velásquez. Este punto tiende a dar un giro dentro de la investigación, expresaron seguidores.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, a los dos ciudadanos se les detuvo después de las 11:00 de la noche, en La Esperanza, Intibucá, por circular en hora de toque de queda. Por esa razón, se les trasladó hasta la posta policial de la localidad donde sucedería la extraña muerte de la joven.

El deceso de la joven se dio pasadas las 2:00 de la madrugada del domingo 7 de febrero, las autoridades señalaron que se trataba de un suicidio. Horas más tarde, el caso comenzó a llenarse de misterio y la presión social comenzó, Keyla estaba acompañada del médico y era una pieza clave para testificar.

Edgar Josué Velásquez, médico ginecólogo que acompañaba a Keyla, tanto la familia como la sociedad hondureña pedían que él hablará, era el más cercano a una verdad dieron a conocer. No obstante, el ciudadano decidió no brindar detalles entre, lunes, martes y miércoles, su «abogado» fue quien dijo que su cliente no hablaría.

Primeras contradicciones entre lo que dice el Dr que acompañaba a Keyla y su Abogado. pic.twitter.com/dm0kaAmpGg — Fausto Cálix (@FaustoCalix) February 12, 2021

Palabras por parte del abogado

Sin embargo, el abogado Raúl Suazo Barrillas brindó declaraciones de primera mano a los medios de comunicación sobre la postura de su cliente. Entre ellas se encuentra que el profesional del Derecho señaló las horas de la aprensión y liberación del doctor, misma declaración que no concuerda con la de su defendido.

“Ellos fueron arrestados más o menos a eso de las 10 y media de la noche y fue hasta horas de la madrugada, a eso de las 12 de la madrugada que él fue puesto en libertad”, aseguró el abogado del médico que acompañaba a Keyla.

Además, sostuvo, “no me acuerdo precisamente (de) la hora, pero él si estuvo. No quisiera adelantarme porque es una declaración que él está brindando”.

Sin embargo, la mañana de este viernes, Suazo Barrillas declaró en un conocido noticiero nacional que él no era el apoderado de Edgar Josué Velásquez, sino un amigo cercano de la familia. Anteriormente, sí señalaba que era el encargado de defender al médico.

Declaraciones del médico

El doctor Edgar Josué Velázquez, acompañante de Keyla la noche del sábado y persona con la que permaneció detenida, pero en distintas celdas, dio su declaración pública de los hechos hasta ayer jueves.

En estas señala de manera cronológica que pasó la noche completa en la celda de la posta policial de La Esperanza, no como lo señaló su abogado, que fueron dos horas. A lo largo de su participación en un programa de televisión, Velásquez dijo cómo pasó todo en el transcurso de la madrugada y la mañana.

En ese sentido, el médico explicó, “se hicieron las tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, nadie regresó a donde estábamos a preguntar o a decirme qué había pasado algo, nada. Ni siquiera fueron a iluminar la celda a ver si nosotros estábamos bien o había pasado algo”.

“A las 6:00 de la mañana llegó el suboficial, jefe de la posta y preguntó: ¿Quién es el doctor?, yo me identifiqué, él me pregunto si tenía mi cédula de identidad, a lo cual yo le dije que sí”, aseguró el acompañante de Keyla.

Supo de la muerte de Keyla hasta las 6:00 de la mañana

Además, Velásquez sostuvo, «me solicitó y me dijo que yo tenía que dar una declaración y le pregunté: ¿Por qué?, y en ese momento me dijo que mi amiga (Keyla Martínez) estaba muerta»

«En ese momento no sabíamos qué decir, los demás jóvenes que estaban allí comenzaron a gritar que ellos para eso sí servían, que eran para cuidar la ciudadanía y otras situaciones», agregó Edgar Velásquez en su declaración.