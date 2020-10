Los que actuaron y robaron dinero en INVEST-H ni serán mencionados: Arévalo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del abogado penalista, Marlon Arévalo, el caso de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), quedará en la impunidad, al igual que el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La reacción del togado surge luego de que ayer se capturara al exdirector de INVEST-H, Marco Bográn, por el delito de malversación de caudales públicos, fraude y abuso de autoridad. Los mismos también pesan sobre el exadministrador, Alex Moraes.

Según lo informado por el MP, Marco Bográn y Moraes gastaron más de L100 mil en el hospedaje «por confinamiento» de cinco funcionarios de la institución en un hotel de lujo durante la pandemia.

Autores intelectuales no irán a la justicia, lamenta Arévalo

Sobre esta captura, el profesional del derecho manifestó que se le debe de poner atención al caso de INVEST-H, puesto que podría tener el mismo rumbo que el del IHSS, el cual, a su criterio, sigue en la impunidad.

«Prácticamente solo se llevaría ante la justicia un par de actores materiales y no los grandes cerebros de estos penosos descalabros financieros en el ramo de la Salud», advirtió Arévalo.

Además, el abogado cuestionó que a los autores intelectuales no se les va a juzgar y que el dinero no se va a recuperar. Sobre el requerimiento y posterior captura, el experto espera que este no solo quede en un «simple show».

Considera que se presentó esa orden de captura para decir que el Ministerio Público está actuando contra los responsables de corrupción en el país.

«Pero yo creo y soy del parecer, que el caso va a quedar en la impunidad, porque los que actuaron de verdad y se robaron el dinero en ningún momento van a ser mencionados y detenidos», expresó el abogado.

