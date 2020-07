Carne en mal estado y ofertas inexistentes: se reactivan quejas contra La Colonia

HONDURAS. ¿Otra vez reportes de carne en mal estado en el Supermercado La Colonia? Así lo expresaron varios supuestos clientes, quienes, a través de comentarios, escritos en la propia página de Facebook de la dicha empresa, mostraron su inconformidad.

«¿Pero la carne está buena, no está vencida?», preguntó la ciudadana Vannessa Pérez Rivera, aunque no especificó si tuvo o no, y en qué sucursal, una mala experiencia como cliente. Cabe señalar que meses atrás se viralizó una denuncia igual.

Pero además de eso, algunos clientes, al parecer, se sienten engañados por La Colonia, debido a que las supuestas ofertas que el supermercado anuncia en sus redes sociales, no son verdad o no aplican a nivel nacional, situación que la empresa no especifica en sus publicaciones.

«Esos precios no son reales, porque cuando uno val al super (-mercado) ya tienen otros precios. No hay nada. Fui el lunes y no hay ofertas. ¡¡¡No le mientan a la población, por favor!!!», comentó Viker Roselyni Diciembre.

Y tal parece que no solo doña Viker ha vivido esa fastidiosa experiencia, pues Sulema Roselyny, una usuaria más de Facebook, escribió que «A mí me pasó lo mismo hoy. Se tiran la ‘chibola’ que es en otra tienda las ofertas. Sinvergüenzas».

Ante las denuncias, La Colonia afirma que un cliente afectado puede escribir al correo servicioalcliente@lacolonia.hn, según puede observarse en una conversación a la cual se le hizo captura de pantalla.

No obstante, esa opción que ofrece el supermercado no opaca el hecho que las denuncias y quejas continúan dándose.

