Exsecretario Carlos Aguilar: «No podemos estar confinados todo el tiempo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El exsecretario de Salud Carlos Aguilar se pronunció ayer a favor de que las autoridades de Gobierno reactiven nuevamente la economía del país.

A juicio de Aguilar, Honduras está muy lejos para tener un descenso en los casos de la COVID-19. Sin embargo, dijo que la población «no puede estar confinada eternamente».

“No podemos estar confinados todo el tiempo, porque la economía del país necesita reactivarse”, señaló ayer el exfuncionario a través de medios locales.

Cabe señalar que el Gobierno actualmente trabaja en un plan estratégico para la re-apertura inteligente de la economía. Lo anterior, implica establecer y seguir al pie de la letra, todas las medidas de bioseguridad para detener el contagio del Covid-19.

En ese sentido, varios expertos plantean que los hondureños deben aprender a vivir con el virus. Y mientras se encuentra una vacuna, las personas deben utilizar mascarilla para reducir el riesgo de contagio.

De ese modo, el extitular de Salud aseveró que “debemos entender que vamos a tener más casos. Esa es la tendencia de la pandemia en todo el mundo. Estamos muy lejos para tener el descenso de casos y no podemos estar confinados eternamente”.

En virtud de lo anterior, Aguilar acentuó que el equilibrio entre la economía y salud debe ser una realidad que debe afrontar la ciudadanía.

Carlos Aguilar: “Hospitales aún no están colapsados”

Por otra parte, el ex-personero de Salud indicó que los centros asistenciales del país aún no están colapsados. Por lo que, todavía tienen capacidad para atender a mucha más gente.

Es preciso establecer que a la fecha más de 300 personas positivas de COVID-19 están hospitalizadas a nivel nacional. De esa cifra, 12 están en estado grave y 17 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Al respecto, el también médico dijo que el Instituto Nacional de Tórax tienen una capacidad de camas que no llega ni al 20 %.

“Tenemos un poco más de 80 % de camas disponibles para pacientes Covid-19. Entiendo que la totalidad de camas a nivel nacional se acerca en término de ocupación a un 5 %. Eso significa que la capacidad hospitalaria está en cifras que nos pueden dar un enorme grado de confianza y de seguridad”, aseveró.

Para finalizar, Aguilar expresó que dicha disponibilidad no quiere decir que se debe bajar la guardia ante la pandemia. “Eso no quiere decir que no vamos a implementar las medidas de bioseguridad”, concluyó.