Cardi B tiene nuevo hogar: una mansión valorada en $5 millones

REDACCIÓN. La rapera estadounidense, Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, publicó videos en Instagram mostrando su más reciente adquisición: una mansión en Atlanta.

El recinto, que cuenta con 22,500 pies cuadrados, tuvo un costo de 5.75 millones de dólares.

Cardi B se dará «algunos» lujos: el inmueble incluye un campo de tiro con paredes de acero, una enorme piscina y un bar, que tiene una bodega de más de 1,800 botellas.

De igual forma, posee cinco dormitorios y siete baños. La casa aún está sin amueblar, pero tiene una imponente fachada y está adornada con un gran árbol de navidad en la entrada.

En videos, Cardi B mostró a sus fans «la casa de sus sueños»

En las imágenes junto a su novio Offset, la cantante de origen dominicano, introduce a sus seguidores a cada uno de los espacios de su nueva morada. Además, especificó que apenas era la segunda ocasión que entraba al lugar.

«Offset y yo hemos estado buscando casas durante los últimos 2 años con nuestro agente de bienes raíces @b_luxurious. ¡Ha sido una montaña rusa! Las casas que a @offsetyrn le gustaban siempre tenían una habitación que no me gustaba y no podíamos llegar a un acuerdo; y a un par de casas que me gustaban, @offsetyrn dijo que NO porque las áreas en las que se encontraban no eran buenas» comenzó diciendo en Instagram.

y prosiguió, explicando que también pensaron en construir a la medida una casa nueva: «Pensamos en construir una casa, pero con una familia eso es un poco complicado. Con la ayuda de @b_luxurious y Dios, ¡CONSEGUIMOS NUESTRA CASA! Lo siento si los videos no encajan tan bien en Instagram «, indicó textualmente la rapera.

Hace apenas unos días, Cardi B sorprendió a sus seguidores al mostrar el regalo que le hizo a su pareja Offset: nada menos que $500,000 en efectivo.

Incluso, Cardi relató que tuvieron que esperar poco más de dos años para encontrar la casa de sus sueños y por fin lograron hallar el hogar perfecto para ella y su familia.

En total, la estrella musical subió seis materiales audiovisuales a Instagram enseñando su nuevo «gustito».