DANLÍ, EL PARAISO. Un hondureño identificado como Brayan Harol Chávez Hernández, residente en el municipio de Danlí, El Paraíso, fue condenado a 4 años de prisión por difundir material íntimo de su expareja, una joven menor de edad, según el Ministerio Público.

Las autoridades condenaron a Chávez Hernández por el delito de pornografía infantil, basándose en el Código de la Niñez, Adolescencia y Familia.

El delito

Según el relato de la madre de la víctima, Chávez habría grabado, sin el consentimiento de la joven, un video mientras ambos tenían relaciones íntimas.

Posteriormente, la joven se enteró por medio de unos amigos que él andaba compartiendo un vídeo de ellos teniendo relaciones sexuales.

La mujer no solamente finalizó su relación con Chávez, si no también le contó lo que sucedió a su madre. Por lo cual, su progenitora no dudó ni un segundo en presentar una demanda contra el hondureño.

Luego de denunciarlo, las autoridades procedieron a la interposición de un requerimiento fiscal por pornografía infantil, mismo que admitido y valorado durante todo el proceso por parte de autoridades judiciales hasta llegar a una condena.

Captura

Al sospechoso lo detuvieron por una orden de captura emitida el pasado 19 de septiembre del año 2018 en el barrio “San Antonio” del municipio de Yuscarán, El Paraíso.

El proceso duró varios meses, luego estuvo suspendido debido a la pandemia del COVID-19, pero se restableció a inicios del 2021.

Finalmente, el pasado viernes 12 de marzo, Brayan Harol Chávez Hernández recibió una pena de 4 años. El hombre deberá pagar su crimen en el centro penal de Danlí por el delito de pornografía infantil en perjuicio de una menor de edad.

