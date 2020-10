AMLO: Caravana de hondureños busca incidir en elecciones de EEUU

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló sobre la caravana de migrantes hondureños que partió el miércoles por la noche hacia Estados Unidos con la esperanza de mejores oportunidades de vida.

López Obrador considera que la caravana tiene como «propósito» influir en los comicios electorales de los Estados Unidos.

«Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos. No tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quién, (…) de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo», apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Son más de 3,000 hondureños que ingresaron el día de ayer de manera ilegal a Guatemala. Según información, la movilización avanza este día por el norte del país, para posteriormente llegar a la república mexicana.

Esta, se ha dividido por diversas rutas del país hermano, para poder adentrarse en México.

López Obrador sobre la caravana migrante

Ante el cuestionamiento al presidente y considerando que se suma a varias caravanas realizadas esporádicamente desde octubre de 2018, consideró:

«Muy raro» y «muy extraño» que el contingente salga en «vísperas» de la elección presidencial de Estados Unidos, el 3 de noviembre.

«Es mucha casualidad», aseguró el líder político, quien recordó que en Honduras hay además toque de queda. Lo cual dificultaría que se integrara un contingente tan grande, «que fue convocado en redes sociales».

AMLO, también hizo hincapié en que está dando seguimiento al tema y buscará evitar la «confrontación», ya que explicó que México es un país «de paz».

«Tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está montado este asunto con este propósito», aseveró.

Aumento de migración en México

México es el país que tiene el área fronteriza para poder llegar hacia los Estados Unidos, por ende, los migrantes centroamericanos deben transitarlo para lograr su objetivo.

A raíz de esto, la migración aumentó desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes de los países de Centroamérica comenzaron a ingresar al país mexicano.

Para el mes de junio en el 2019, ambos países llegaron a un acuerdo y México desplegó en la frontera sur miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policial de formación militar creado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin hacer referencia a la nueva caravana migrante, este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió de sanciones y hasta 10 años de cárcel para extranjeros que «ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2», así lo informó EFE.

