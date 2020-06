Es decir, saben cuándo decir sí y cuándo decir no, sin sentir presiones ni miedos. Una mujer que se respeta a sí misma sabe que no puede complacer a todo mundo, todo el tiempo y que sobre todas las cosas lo que importa es hacer aquellas cosas que no vayan contra nuestros principios y creencias.

Son auténticas:

No pretenden ser alguien que no son, ni cambian su personalidad solo para agradar a otros. Una mujer que se respeta a sí misma simpre es ella misma y no oculta sus intenciones a nadie, no recibirás de ella una palabra hipócrita o una mentira despiadada.