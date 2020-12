REDACCIÓN. Eres sexy, apasionada, romántica o tímida ¿Qué resalta más de tu personalidad? Además de tu atractivo físico, hay atributos que te hacen ser más seductora. Te decimos 7 cosas que hacen que una mujer sea irresistible para los hombres.

Es común pensar que la belleza es un tema que depende de quien la aprecia, sin embargo, investigaciones recientes afirman que hay conductas que suceden de forma inconsciente que no podemos controlar.

Una investigación publicada en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences afirma que al momento de juzgar el atractivo, los rasgos físicos no sólo son importantes, también influye la actitud.

1. Mirada

Cuando es directa provocas reacciones químicas y acelerarás el ritmo cardíaco en quien la recibe. Si los hombres mantienen la mirada fija en los ojos de una mujer por más de 8,2 segundos es señal de que sucumbió a sus encantos.

2. Sonrisa

Para los hombres esta expresión si es sincera y auténtica se vuelve extremadamente irresistible, ya que la zona del cerebro relacionada con las recompensas se activa.

3. Voz

La voz femenina que más los atrae es aguda, suave y dulce porque refiere aspectos de mujeres pequeñas, abiertas y obedientes, afirma Yi Xu, profesor de la Escuela Universitaria de Londres.

4. Inteligencia

Una investigación de la Universidad de York, Canadá, confirma que “los hombres no se conforman solamente con el físico de las mujeres, sino que actualmente les seducen más su inteligencia.

5. Forma de caminar

Definitivamente es una manera de influir directamente en cómo te perciben. Un paso sexy comunica tu fortaleza genética, que eres saludable y seguridad, lo cual te hace sumamente atractiva.

6. Piel saludable

El color saludable del rostro está determinado por los pigmentos de carotenoides y antioxidantes que consumes en una dieta rica en frutas y verduras, por lo que una piel sana es muestra de una mujer que goza de buena salud y, por tanto, su descendencia también lo será.

7. Aroma

Investigaciones confirman que el olor corporal es clave del atractivo sexual. Hay aromas desagradables que las personas relacionan con rasgos indeseables socialmente.

De acuerdo con recientes investigaciones científicas, la belleza física no es el único medio para lucir atractiva para los hombres, también hay aspectos biológicos, como un sistema inmune fuerte que interfiere en este proceso de seducción.

