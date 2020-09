MÉXICO.- Se acaba de suscitar un hecho insólito entre uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento y su equipo. El ‘Canelo’ Álvarez está demandando a la cadena DAZN y su equipo Golden Boy Promotions.

Esto por un incumplimiento de contrato, pues al no haber peleado desde 2019 y no recibir su salario; el mexicano tuvo que recurrir a instancias legales.

El ‘Tapatío’ considera que ha habido faltas a su contrato por parte de ambos personajes ya mencionados y a continuación trataremos de explicar un poco de qué va esta demanda.

De acuerdo a un comunicado que se lanzó por parte del ‘Canelo’ Álvarez, la demanda se interpuso este martes en una corte federal de Los Ángeles, California.

Se argumenta que hay incumplimiento de contrato, interferencia de contrato, interferencia negligente de contrato, interferencia de prospectiva económica, fraude e incumplimiento de deber fiduciario que han causado daños por, al menos, 280 millones de dólares.

BREAKING: Canelo Alvarez filed suit vs. Oscar De La Hoya, GBP & DAZN today in Los Angeles Federal Court, a copy of which @TheAthletic obtained.

“I’m not scared of any opponent in the ring, and I’m not going to let failures of my broadcaster or promotors keep me out of the ring”

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 9, 2020