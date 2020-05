«Canción no disponible»: Spotify quita Safaera, éxito de Bad Bunny

REDACCIÓN. Safaera, la popular canción del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, no continúa disponible entre las listas de la aplicación para escuchar música, Spotify.

El tema, que contó con la colaboración de Ñengo Flow y Jowell y Randy para su elaboración, se convirtió, prácticamente desde que llegó, en uno de los más escuchados.

Parte del álbum «YHLQMDLG«, salió el 29 de febrero de 2020 y ha tenido éxito en muchas plataformas. En Youtube, suma más de 150 millones de reproducciones.

Si entras a la aplicación, todavía podrás observar la opción de escuchar esa canción. No obstante, al momento de pulsar a la opción para reproducir, aparece un escrito que dice «canción no disponible». Eso ha dejado desconcertados a muchos de sus fans, que degustan moverse al ritmo de esa pieza.

“Safaera” de Bad Bunny no es la única canción no disponible en gran parte del mundo. Otros temas de artistas también se encuentran en “modo gris”. ¿Sabes por qué? Esto dice Spotify:

“Esas canciones no están el catálogo del país donde estás registrado. Los artistas y canciones varían de un país a otro dependiendo de los acuerdos con las discográficas. El catálogo varía a menudo y a veces canciones que no estaban luego sí o canciones que sí podías escuchar de repente desaparecen. Pero como dije depende de los acuerdos legales con los sellos discográficos, no hay nada que podamos hacer en ese caso”.

Muchas otras composiciones del artistas sí están a disposición, e incluso el resto del álbum en mención. Al respecto, ni representantes de la plataforma o el intérprete han emitido su versión o alguna declaración.

Si deseas cantar Safaera al unísono de Bad Bunny, la misma no tiene problemas en otros proveedores de música, como Claro Música, Deezer, Apple Music, Amazon Music o Youtube.

Según la página web Slang, «Safaera» es una palabra coloquial de Puerto Rico. Procede del verbo «zafar». Por tanto, su significa tendría algo que ver con alguien que está «zafado», es decir, es extrovertido, desinhibido, y/o desatado.

Tercer disco: «Las que no iban a salir».

A pesar de esa situación, la popularidad de Bad Bunny y la cantidad de gente que lo escucha sigue subiendo como la espuma. Hace un par de días, sorprendió a sus fanáticos al lanzar «Las que no iban a salir», su tercer disco.

En esa lista de canciones tiene colaboraciones con otros artistas de su género, como Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion & Lennox.