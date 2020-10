HONDURAS. Una nueva caravana de compatriotas salió ayer de San Pedro Sula en busca del tan añorado «sueño americano», mientras avanzaban en su recorrido, varios ciudadanos documentaron cómo estos buscaban trasladarse de manera apresurada.

Mediante varios videos difundidos en redes sociales, se muestra cómo los hondureños, entre ellos, varios menores de edad, comienzan a subir a un camión que les brindaría “jalón”.

En su desespero, la aglomeración se hizo presente, ya que todos trataban de subir y encontrar un pequeño espacio que los movilice.

Asimismo, en otro de los videos, se observa cómo los compatriotas están subiendo a una rastra, ayudándose entre ellos, para que ninguno quedara rezagado. Se mira a los hombres ayudando a subir tanto a las mujeres como a los niños. Al subir, algunos de ellos comenzaron a gritar, y aplaudir, ya que sabían que era un paso más hacia la frontera.

Muchos conductores solidarios brindan este tipo de ayuda a las personas que van en la caravana de migrantes. Pero, es importante señalar que, en ocasiones deben continuar a pie, incluso en horas de la noche.

Pese a que aun les queda mucho camino por delante, estos siguen enfrentándose a las adversidades. Hombres, jóvenes y mujeres con sus pequeños continúan avanzando.

Ya en frontera de Corinto

Para hoy más de 2000 hondureños, ya se encontraban en la frontera de Corinto, descansando, y recuperando fuerzas. No obstante, algunos de ellos manifestaron que, hasta los momentos, ningún ente de derechos humanos se ha hecho presente.

Sin embargo, eso no los ha detenido, decididos a llegar, traspasarán hasta Guatemala, y posteriormente a México. Muchos de ellos indicaron que en Honduras no tienen empleo o que su sueldo ya no les alcanza, entre otros factores. Es por ello que deciden tomar maletas, meter sus sueños dentro y avanzar hasta llegar a su destino.

