ESTADOS UNIDOS.- Se encienden los focos rojos en la NFL, pues a tres semanas de inicia la temporada regular comienzan a sumarse los casos positivos por COVID-19, y esta vez le tocó al QB de Nueva Inglaterra: Cam Newton.

Esta mañana, Adam Schefter de ESPN ha informado que Cam Newton ha dado positivo por Coronavirus; por lo que se perderá el juego de lo Patriots de New England esta semana, cuando se enfrenten a los Kansas City Chiefs.

La información ha sido confirmada por los New England Patriots quienes han iniciado todos los protocolos de prevención.

Realizando pruebas masivas entre los jugadores y entrenadores que hayan tenido contacto cercano con Cam Newton en los últimos días y así; tratar de controlar un posible brote al interior del equipo de Nueva Inglaterra.

Statement from the New England Patriots. pic.twitter.com/eSTUukh5vl

— New England Patriots (@Patriots) October 3, 2020