¡Los que nunca faltan! ¿Qué determina las calorías en un tamal?; nutricionista explica

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una tradicional comida de las fiestas navideñas son los reconocidos «tamales», los cuales no faltan en la mesa de muchos hondureños. No obstante, muchos exceden su consume en cantidades que no son recomendadas.

Al estar con sus familiares algunos no toman en cuenta que los tamales como muchos otros alimentos contienen calorías, que no necesariamente afecta solo al sobrepeso, sino al organismo en general.

En tal sentido, Diario TIEMPO Digital le brindará las recomendaciones dadas por la nutricionista Liliana Carranza.

Para comenzar, la doctora manifestó que los tamales son unos de los alimentos más consumidos en esta época del año y la mayoría le temen a cuántas calorías puedan tener. Por tanto, ella explicó que depende de qué tan grande sea.

Es decir, qué tamaño tenga, cuánta cantidad de masa usen en la preparación, cuánta cantidad de pollo o de vegetales usen. Partiendo del hecho que, estos ingredientes los colocan en la masa, al igual a otros le agregan chicharrón o arroz.

Por ello, la experta en nutrición determinó que dependerá de que está conformado el tamal. Ahí, la cantidad de calorías que contenga el tamal va a variar según quién lo haga y qué le coloque.

Asimismo, la cantidad de grasa que le pongan lo hará menos o más dañino a la salud de las personas. «En general los alimentos no es tanto el problema de que sea saludable, sino más bien las cantidades que se consumen», explicó la nutricionista.

Liliana Carranza, agregó que, hoy en día todo es más práctico y rápido que antes, para preparar un tamal. Ante había todo un proceso o métodos que usaban especialmente las señoras mayores. Ahora, cambia porque en la preparación muchos lo hacen con ingredientes procesados.

Además, la doctora indicó que el problema actual, es la cantidad de químicos que traen los productos, aún en los que dicen ser naturales y saludables. A eso, se le suma la mala costumbre que tienen muchas personas con el tema del ejercicio.

Carranza detalló que las personas deben comenzar a hacer ejercicio. No necesariamente sea ir a un gimnasio, también puede ser dejar «tu automóvil a unas cuadras y caminar el resto que te queda».

Para finalizar, la experta recomendó prestar atención a la alerta que da el cuerpo, lo que significa que el mismo avisa cuando ya es suficiente lo que comimos. Aunque, como humanos, aún con la señal se omita.

«Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo cuando dice que está satisfecho. Comer únicamente lo necesario y en pequeñas cantidad, y podemos ingerir de todo un poco», externó.

