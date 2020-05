SAN PEDRO SULA, CORTÉS. La Unidad Estabilizadora para pacientes con Covid-19 en la ciudad industrial del país, está «prácticamente terminada» indicó ayer el alcalde Armando Calidonio.

En ese sentido, el edil sampedrano dio a conocer los avances en las obras de acondicionamiento de dicha unidad. Misma que funcionará en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

Durante su intervención, Calidonio aseguró que la parte de infraestructura e instalaciones está prácticamente terminada. Por lo cual, solo se está a la espera del equipo médico y de seguridad, razón por la que aún no hay fecha para habilitarlo.

«Aunque no tenemos una fecha exacta de la habilitación de la unidad, pues todo depende de los proveedores de los equipos de seguridad y médico. Todavía no tenemos los equipos y no podemos decir en qué fecha podemos abrir», recalcó el alcalde.

Unidad cuenta con 69 espacios

Por otro lado, detalló que el complejo cuanta con 69 espacios, con los baños, vestidores, áreas de sanitización, sanitarios para los pacientes. Además, el área de lavandería, todo está completamente avanzado, incluso están colocando ropa de cama.

«Son 69 camas y cada una tendrá su equipo, el oxígeno ya está puesto, las camas son hospitalarias, con aparatos de seguridad que suben en tres niveles. Asimismo, cada área tendrá una mesa de noche, una lámpara.

Agregó: «Las tres preclínicas están listas, el área de admisión, los baños, espacios para laboratorio y Rayos X, así como el área donde se manejará la comida. También, las zonas de manejo de salidas de desechos sólidos e infecciosos y el espacio donde ingresará el personal médico, de enfermería y logístico».

El edil manifestó que la unidad también cuenta con seis túneles de sanitización, aún y cuando, saben que estos no quitan el Coronavirus si una persona lo tiene. Sin embargo, consideró que si desinfecta la ropa, baja la infección.

Calidonio resaltó que la unidad contará además con un sistema de circuito cerrado que se está instalando. Este será revisado de manera remota, especificó.

De igual forma, explicó que desde el pasado jueves han estado capacitando a todo el personal médico, enfermeras. También a todo aquel colaborador que tendrá que ver con la logística, así como la Policía Municipal, asegurando de esa forma que todo el personal esté en la misma frecuencia.

Calidonio: No habrán visitas a pacientes; tendrán todos los servicios

Adhirió que en la unidad habrán asignados médicos cubanos, como intensivistas o internistas. Igualmente, licenciadas en enfermería, que también están en proceso de capacitación.

«Con la Secretaría de Salud hemos estado trabajando muy bien, con el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, así como con las epidemiólogas y con la Región Metropolitana de Salud, así que estamos haciendo un trabajo en conjunto y dentro de muy poco tendremos pacientes», afirmó Calidonio.

El alcalde indicó que esperan de inicio, ingresar por lo menos 35 pacientes desde el primer día, movidos de los centros hospitalarios. A su vez, recalcó que en dicha unidad solo serán ingresados pacientes que sean referidos de los centros asistenciales.

«En la unidad serán ingresados los pacientes referidos por personal médico de los hospitales o del área de triaje ubicada en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras».

Consiguiente, detalló que no habrán visitas y cada uno de los pacientes se comunicará con sus familiares a través de una tablet o vídeo llamada o llamada. Resaltó que será un lugar completamente aislado, y que en esa unidad se darán todos los servicios.

«No tienen que traerle nada a su pariente, pues tendrá, comida, agua, atención médica y estará 24 horas monitoreados, habrán 40 médicos, 30 enfermeras y más de 50 personas en el tema de logística», concluyó Calidonio.