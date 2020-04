Cafetaleros salen de «dictadura» y el IHCAFÉ los deja huérfanos en plena crisis

Endeudados, con medios logísticos deplorables y olvidados, no solo por el Gobierno, también por su mismo instituto: así es la actualidad de los cafetaleros.

Quién diría que los cafetaleros, al salir de una «dictadura moderna», quedarían huérfanos. El Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ) desapareció del mapa desde la elección de un nuevo titular en 2019 y en medio de una pandemia, cuando cada sector tiene quién saque la casta, exija medidas y condiciones para los suyos, no da la cara.

El IHCAFÉ es, en pocas palabras, el que vela por las condiciones de la caficultura en el país. Sin embargo, su compromiso con su rubro se queda solamente en el papel, en lo teórico.

En medio de la crisis por COVID-19, el comercio de café no ha sido el sector más afectado. De alguna manera, la exportación, aunque redujo, continúa. En las bolsas de valores, el producto sigue bien situado. No obstante, cargan con una losa pesada de otros problemas desde hace mucho y sus autoridades no aparecen. Las deudas, ponen en riesgo hasta sus fincas y hogares.

«(Los dirigentes del IHCAFÉ) No se preguntan cómo estamos los productores en las montañas, cómo nos fue con el café o si nos está afectando el coronavirus. No hemos escuchado nada de ellos; estamos decepcionados con la institución», opinó de manera inicial Freddy Pastrana, reconocido productor y representante del sector.

En una conversación con Diario TIEMPO Digital, Pastrana amplió sobre el supuesto desaparecimiento del mapa por parte de la directiva de esa entidad.

De igual interés: ¿Y el IHCAFÉ? Cafetaleros, olvidados y endeudados en crisis por COVID-19

Meses sin comunicación con sus afiliados; «prefieren comprar carros»

Ante la problemática por la propagación del nuevo coronavirus en Honduras, los distintos rubros de la economía se han visto obligados a crear manuales de bioseguridad para sus colaboradores.

En áreas como la construcción, se anunció que no regresarían a las labores hasta que el Gobierno les aprobara sus protocolos y pudieran garantizar el bienestar de los suyos. Caso contrario, en el café, impera la desatención.

«Hay un desentendimiento completo. Puedo decir que llevamos meses sin saber de ellos (IHCAFÉ)», precisó Pastrana. Sustento de su aseveración es el hecho que el sector necesitó copiar un mecanismo de bioseguridad de Colombia, debido a que ninguna autoridad siquiera pensó en crear uno propio, especializado.

Es más, según denunció el productor, en lugar de ver cómo podían ayudar a su gente, el IHCAFÉ procedió a comprar 10 carros nuevos. Según apuntó, gastaron 350 mil dólares. «A la larga, si la casa se va para abajo, ellos también se ven afectados», consideró Pastrana.

¿Transparencia? «Ni un informe»

Sobre cómo se sienten los trabajadores del grano aromático respecto a sus dirigentes institucionales, el obrero en mención opinó que hay un abandono, pero sobre todo «apatía y desinterés, con el error de no rendir cuentas».

En base con lo último, Pastrana desveló a TIEMPO que los colaboradores no han recibido un tan sólo informe de hacia dónde se dirigió la gran acumulación de millones que le entregan al IHCAFÉ anualmente.

El entrevistado precisó que les exigen transparencia desde hace al menos tres años, pero no reciben respuestas. Incluso, colocó un ejemplo.

«Esto sucede al punto que hicieron mal uso de 20 millones de dólares que consiguieron en el 2011 para crear el Instituto de Previsión del Caficultor (IPC). Nunca rindieron cuentas e intervino el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)», narró.

Lamentó, además, que sobre ese caso, el TSC publicaría un informe en el mes marzo, pero no se produjo ya que se desató la emergencia sanitaria. Continúan a la espera.

Con nuevo presidente iban a cambiar las cosas, ¿o no?

Tras más de 15 años de lo que se denominó como una «dictadura moderna», Asterio Reyes dejó el año pasado su posición como presidente del IHCAFÉ. Algunos creían que para los cafetaleros venían cambios y buenos tiempos. No fue así.

Pastrana contó que su lucha nunca pretendió únicamente la salida de Reyes, sino evitar que se forjen dictaduras a lo interno de la institución. Desveló que, aún, hay personas que ostentan cargos desde hace más de 12 años.

«Lo logramos (que no siguiera Reyes), pero llegó Francisco Ordóñez (nuevo presidente) y, para sorpresa nuestra, lo vemos apático ante la crisis y completamente displicente. No da la cara con los medios de comunicación y peor con nosotros, los productores. Creemos que algo está pasando, y eso les va a pasar factura a ellos», detalló Pastrana.