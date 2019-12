REDACCIÓN. Café Tacvba cambió la canción «Ingrata» tras una larga campaña, ya que consideraban que violentaba a la mujer.

Pasaron casi tres años para que Café Tacvba volviera a cantar ‘La Ingrata’, esto, después de que consideraran la canción como misógina y el grupo recibiera fuertes críticas.

Durante su concierto por el 30 aniversario llevado a cabo en el Foro Sol, la agrupación mexicana, sorprendió a más de uno con la modificación de la nueva letra, que empodera a la mujer y rechaza la violencia de género.

Café Tacvba, cantó “Ingrato, no me importa si me quieres, me vale madre si me dejas, a mandarte a la chingada, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, como madre yo reclamo ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava”.

Y la versión feminista también incluye un mensaje en contra de la violencia hacia las mujeres:

«Como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido… / ningún macho abusivo violará a una chava/ que la violencia se desaparezca / la tolerancia sea la bandera”. «No te olvides que si quiero / pues sí puedo hacerte daño / sólo falta que yo quiera / lastimarte y humillarte”, es la nueva letra de la canción de Café Tacvba.

Café Tacvba la canta con vocalista de los Aterciopelados

La nueva versión de la canción fue adaptada por Andrea Echeverri, vocalista de los Aterciopelados, quien siempre ha apoyado la lucha feminista.

Café Tacvba invitó a Andrea Echeverri, cantante de Aterciopelados, para volver a tocar el tema después de tres años, aunque en esta ocasión con una letra modificada escrita por la propia colombiana.

«No la cantaban hace rato porque se les fue la mano un poquito… Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista», dijo Echeverri al público antes de que sonara «La Ingrata».