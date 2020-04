¿Cabello lacio? Aprende a hacer ondas: solo necesitarás una plancha

DE MUJERES- Si siempre deseaste unas definidas ondas en tu cabello, pero no sbes cómo lograrlo ¡tranquila! no necesitas mas que una plancha de pelo, sí, así como lo leíste este utencilio para el pelo, no solo tiene la magia de dejarlo lacio, sino también, te ayuda a lograr unas ondas que harán que cambies tu look de forma rápida y sencilla.

Para ello, debes tomar en cuenta siete pasos que a continuación te detallamos, solo recuerda que el spray también jugará un papel fundamental en el proceso.

1.Rocía tu pelo con un protector de calor

Seguridad primero chicas. Asegúrate de rociar con un spray protector de calor para evitar que tu cabello se queme o se dañe.

2.Comienza a rizar el más cercano a la nuca

Separa una sección de cabello de 1 pulgada más cercana a la nuca y coloca la sección entre las dos pinzas de la plancha. Luego, con un movimiento fluido (o de lo contrario crearás un montón de rizos y no lo que buscamos), gira la muñeca lejos de tu cara, para que el cabello fluya sobre (y no debajo) de la plancha.

Para crear un rizo, debes asegurarte de que el cabello continúe envolviendo el barril de la plancha mientras empujas la plancha hacia sus extremos. Básicamente, es como la misma técnica con la que rizarías un listón con unas tijeras. Ah, y también un recordatorio rápido: cuanto más pequeña sea la sección, más rizado será tu cabello. Entonces, si deseas optar por unos rizos súper apretados, separa una sección de menos de una pulgada.

3.Avanza hacia la línea capilar

Sigue subiendo hasta la línea capilar con la plancha. No olvides alimentar el cabello en la plancha un poco más alto que la mitad de la longitud; esto asegura que tus rizos comiencen más cerca de la parte superior de tu cabeza y no solo en los extremos.

4.Agarra la sección de cabello en la línea capilar

Termina del lado derecho agarrando la sección del cabello en la línea capilar, sujeta el cabello alrededor de la mitad de la longitud y apaga la plancha. Este cabello es realmente fácil de rizar, ya que mientras más cerca estés de la línea capilar más delgado será.

5.En el lado izquierdo, comienza de nuevo en tu nuca

Repite el segundo paso, pero esta vez del lado izquierdo de tu cabeza.

6.Termina con el pelo en la línea capilar

Repite el paso 4 y termina con el cabello en la línea capilar del lado izquierdo. Asegúrate de pasar los dedos por los rizos para romperlos un poco, o incluso puedes usar un cepillo de cerdas para un acabado más uniforme.

7.Rocíalo con spray

¡Es todo! Te has rizado el cabello exitosamente con una plancha. Antes de tomar una foto, rocía tu cabello con spray para asegurarte de que los rizos se mantengan.