Bukele muestra vídeo de crisis sanitaria en Honduras: «No quiero que eso pase aquí»

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. Honduras sirvió de ejemplo, pero de forma negativa, para los salvadoreños, debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país cinco estrellas, así lo expuso el presidente de esa nación vecina, Nayib Bukele, quien compartió un vídeo a sus connacionales que evidencia su vulnerabilidad debido a la COVID-19.

Durante una cadena nacional que realizó anoche el jefe de Estado de El Salvador, proyectaron un material audiovisual en donde una empleada de Salud expuso la difícil situación que se vive en los hospitales hondureños por el repunte de casos y las recientes muertes que trajo la citada enfermedad.

«Quiero que vean un vídeo de Honduras. Les pongo vídeos de otros países porque no quiero que pase aquí», dijo Bukele durante su participación en la cadena nacional.

«Y no les pongo de Ecuador, Chile, España, ni de Alemania, les pondré un vídeo de aquí a la par, de Honduras, porque compartimos fronteras y nos peleamos hasta pedacitos», continuó diciendo el mandatario.

«Ahí a la par en Honduras, donde hablan casi igual y hasta con el mismo acento que nosotros. Donde en un momento nos pelamos de quién eran las pupusas, esto es lo que está pasando ahorita», expresó el joven presidente previo a que se proyectara el vídeo.

Realidad en Honduras

El vídeo que mostró Bukele es el de una profesional de la salud en Honduras. Especificamente del área de trabajo social de un centro asistencial capitalino que relató la triste realidad que se vive debido a la pandemia.

«Hemos egresado 69 cadáveres. Es sumamente difícil y lo que estamos viviendo aquí adentro, no es fácil. Nosotros estamos trabajando con la vida y la muerte. Son 69 familias que perdieron a un miembro de su cas. La COVID-19 ha venido a trastornar este país y el mundo entero», dijo entre lagrimas la hondureña.

«Si a mí me parte el alma, no digamos a cada familia quienes ingresan a su familiar con la espranza que salga vivo. Desde que inició esta pandemia, rabajamos de lunes a domingo. Yo estoy desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm hablando con las familias», agregó la galeno durante una entrevista a medios locales.

Bukele insistió en que la situación que se vive en Honduras, es precisamente el escenario que no quiere que se viva en la nación que él dirige.

En ese sentido, explicó que en El Salvador, «vamos a tratar de aplicar protocolos máximos negociados con la misma empresa privada, para bajar los contagios, sabiendo que habrá más. Vamos a salvar vidas con esta apertura», agregó.

