El hospital más grande de Latinoamérica ya fue inaugurado en El Salvador para enfrentar al Covid-19, y en medio de su discurso, Nayib Bukele, mandatario de los salvadoreños, aseveró que la construcción de dicho centro asistencial era necesaria, pues «Los países vecinos (como Honduras) demuestran que las carpas no sirven«.

«He escuchado a miembros de Colegio Médico- no todos, muchos nos apoyan- diciendo que el país no necesita estas mega-obras, sino carpas, pero yo me pregunto, ¿Cómo estarían esas carpas con estas lluvias?, ¿Cómo estaría nuestros enfermos?», dijo el mandatario.

Honduras: Covid-19: «Hospital» móvil de COPECO no aguantó ni una lluvia en Yoro

«No se puede tener un hospital de campaña, y no lo digo yo, lo demuestran los países vecinos. Cuando uno pone un hospital de campaña, así con el clima de estos países, se va a inundar, el viento y la lluvia lo va a botar«, agregó Bukele.

Aunque todavía se desconoce cómo se nombrará al hospital, el presidente Bukele manifestó que sólo en la primera etapa de este, la cual se edificó en 100 días y cuenta con 1,000 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se invirtieron 25 millones de dólares, 11 nada más en equipo médico, y se proyecta destinar en total unos 75 millones para culminarlo.

“No hay ningún hospital en Latinoamérica y de hecho cuesta encontrar en el mundo un hospital con mil unidades de cuidados intensivos. Me doy cuenta que para quienes critican, lo del pueblo tiene que ser lo más feo», manifestó.

¿Indirecta?

Si la frase «Las carpas no sirven» se trató de una indirecta para el Gobierno hondureño, pues, no es la primera ocasión que Honduras sirve de mal ejemplo para El Salvador durante la pandemia.

Una anterior vez, Nayib Bukele, en cadena nacional, mostró un vídeo de la actual crisis sanitaria por Covid-19 en Honduras y dijo «No quiero que eso pase aquí».

Covid-19 en Honduras y El Salvador

Hasta la fecha, El Salvador registra un total 4.626 personas que han contraído COVID-19,

de ese número, 2,535 han logrado superar la enfermedad, y otros 98 murieron.

Entre tanto, Honduras, según los datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), hasta ayer 21 de junio de 2020, hay 12,769 casos de Covid-19 registrados a nivel nacional. De esa cifra, 1,293 personas se han recuperado, pero otras 363 murieron.

