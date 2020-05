Bueso Arias: Con compras directas se pretendía favorecer a INVEST-H y COPECO

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con el reconocido banquero, Jorge Bueso Arias, en el Decreto 33-2020 que aprobó el Gobierno para realizar compras de emergencia y hacerle frente a la pandemia del COVID-19, se emitieron actos reñidos con la ética y la moral, que buscaron proteger la impunidad y la corrupción.

Según el ejecutivo, el polémico decreto contiene un esquema «para permitir compras que facilitaban utilizar precios sobrevalorados y que benefician a algunos funcionarios y empresarios cómplices de cualquier acto de corrupción».

Bueso Arias explicó que el artículo 19 de esa legislación autoriza por la pandemia, a la Secretaría de Salud, Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) efectuar compras directas.

Estas incluyen obras, bienes y servicios para hacer frente y mitigar los efectos sanitarios económicos y sociales derivados de la pandemia.

En ese sentido, analizó que desde el Congreso Nacional ya sabían de las compras directas y que antes de la emisión del decreto alguien ya negociaba la compra de hospitales móviles, «disque de Turquía, equipo biomédico, que según el director de INVEST-H, Marco Bográn, costó 40 millones de dólares», apuntó Bueso Arias.

Bueso Arias: ¿Por qué no se autorizaron las compras desde marzo?

«Si los dirigentes políticos sabían desde entonces que se necesitarían esas compras directas, incluyendo los hospitales móviles, ¿por qué no autorizaron precisamente que la Secretaría de Salud, desde marzo, procediera a esas compras directas? Para mí, es que querían favorecer a COPECO e INVEST-H», acusó el entrevistado.

Por lo anterior, el banquero enfatizó que, si en el fideicomiso hubiesen dispuesto que procedieran con las compras directas, ellos habrían adquirido los insumos a precios mucho más bajos de los que tuvieron que pagar en las últimas semanas.

«Mi pregunta es a los funcionarios del Gobierno o al Congreso Nacional: ¿por qué si sabían desde marzo que se necesitaban esos insumos no dieron la orden al fideicomiso para que hicieran compras directas?», volvió a cuestionar Bueso Arias.

Jorge Bueso Arias: No tengo interés personal en las compras

Por otro lado, el reconocido economista aclaró que no tiene ningún interés personal en el fideicomiso que maneja la institución financiera que él rectora.

Sin embargo, dijo que como banco, el interés es lógico, porque naturalmente cobra una comisión por todo el manejo del fideicomiso.

«Pero no toman en cuenta todo lo que le hemos ahorrado en el transcurso de seis años y pico en compras. Son más de tres mil millones de lempiras. A eso se debe sumar las multas que hemos cobrado a los proveedores. Esto, por el no cumplimiento o falta de la calidad del producto que son entre L 40 y 60 millones. Pero yo no actúo por interés, sino por la corrupción. Entiendan que dicho flagelo le cuesta miles de millones a los hondureños y tenemos por fuerza que combatirla», remarcó el entrevistado.

El secretario de la Presidencia, Ebal Diaz,en recientes declaraciones, aseguró que Bueso Arias tenía intereses en el tema de las compras de emergencia.

«No es posible que se siga permitiendo un empobrecimiento del pueblo a través de actos de corrupción que al final solo son unos cuantos. Y, si hay dirigentes políticos y empresarios, también son delincuentes y cómplices de los corruptos», sentenció Bueso Arias.