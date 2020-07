Bryan Ruiz sobre Alex López: «Me parece un jugador espectacular»

COSTA RICA.- El mediocampista hondureño Alex López, le cederá la camiseta número 10 a su nuevo compañero en el Alajuela, el costarricense Bryan Ruíz.

La noticia la confirmó el propio delantero que firmó su contrato con los “manudos”.

López ha utilizado ese dorsal durante las últimas temporadas, pero tuvo el gesto de cedérselo a su nuevo compañero.

Alajuela buscará ser campeón tras siete años en la oscuridad y para ello está armando un equipo competitivo.

Ruiz habla de Alex López

El seleccionado costarricense reconoció que Alex López, a pesar de no conocerlo, sabe que en el próximo les ayudará bastante y lo tachó como un «Jugador espectacular».

«No lo conozco personalmente, pero me parece un jugador espectacular. Lo que he visto y me han comentado. Sé que nos va a ayudar mucho. Estoy muy contento que se quede. Se ha esforzado y lo merece. Y que sepa que tiene todo mi apoyo y mi confianza, aún sin conocerlo».

