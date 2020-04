Bryan Ruiz: “La preferencia para ir a Costa Rica la tiene la Liga”

Este jueves, Bryan Ruiz, jugador del Santos de Brasil, hizo un “live” con Cristian Gamboa, Keylor Navas y Christian Bolaños. Este último mandó una pregunta que muchos se hacen, al consultarle a Ruiz si es liguista o saprissista.

El todavía capitán de la Sele estaba acompañado de su esposa Carolina Jaikel, quien no aguantó la risa con semejante pregunta.

Aunque muchos pensaron que Ruiz se iba a salir por la tangente, el hombre no se hizo el maje y la respondió muerto de risa.

“Yo ya lo había dicho, yo fui morado chiquitillo por mi abuelo y me hice liguista cuando estuve en la Liga”, respondió.

Las palabras del futbolista de 35 años no se quedaron ahí, ya que también aseguró que en caso de regresar a Costa Rica, la prioridad la tendrá el equipo manudo, eso sí, también dejó la posibilidad abierta de jugar con otros equipos nacionales.

“En estos momentos no soy de nadie, pero la preferencia para ir a Costa Rica la tiene la Liga en este momento. No sé si va a pasar porque me gustaría jugar con Yen (su hermano Yendrick Ruiz). No sé si va a pasar, pero me gustaría complacer a mi abuelo, no sé qué va a pasar Bola”, le respondió al jugador morado.

Agregando que: “Es una buena pregunta para que la gente sepa que hay morados, hay heredianos, hay de la Liga y algunos se van a enojar y van vacilar al otro, pero es parte de la vida”, añadió.

Los lives de Instagram su han convertido en una moda

En la transmisión también se hicieron otras preguntas, una de esas la hizo Keylor Navas para saber qué le parecía a Ruiz que Christian Bolaños fuera el goleador del torneo con doce anotaciones.

“Muy buena pregunta, a Bola lo joden con que es una bolita de años, pero ustedes saben que la experiencia no se compra”, comentó.

Bolaños recordó que la cuñada de Ruiz, Priscilla Jaikel, quien es manudísima, cuando va al estadio le pega sus gritadas a pesar de ser compísimas.

“Bola de años me grita, está sola, está sola”, dijo el ídolo morado que cumplirá 36 años el próximo 17 de mayo.

“Bola es amiguísimio de mi cuñada Priscilla que es muy liguista, él le ha metido goles a la Liga y por eso ha perdido”, cerró Ruiz en referencia a que el fútbol es un juego para hacer amigos.

