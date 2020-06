Bryan Acosta: “Me siento en óptimas condiciones para competir”

La Major League Soccer (MLS) está lista para volver a la acción el próximo 8 de julio, y es por eso que el hondureño que milita en FC Dallas , Bryan Acosta, está listo para el regreso del fútbol estadounidense.

Asimismo, el torneo se disputará en Orlando de una manera especial, con un estilo de formato como una Copa Mundial.

“Nos estamos preparando para la competencia, hay muchos hondureños por acá, Dallas va ir por el título, no es lo mejor jugar sin aficionados; pero eso tiene que pasar a segundo plano y nosotros debemos dar espectáculo”, inició diciendo Acosta.

Agregando que: “La semana que se suspendió la competencia ya podía jugar, tenía el alta médica para estar en el próximo encuentro, me quedé triste; sin embargo es lógico que se suspendiera el torneo en esas condiciones”, mencionó.

Por otra parte, aseguró que el parón que tuvo la MLS por la pandemia del Covid-19, le sirvió para recuperarse mediante ese tiempo y regresar con todo al inicio del torneo especial: El parón me ayudó para terminar de recuperarme y me siento en óptimas condiciones para competir”, lanzó.

“Tengo la confianza del entrenador que me la he ganado en base a mi trabajo, siempre me esfuerzo para poder jugar. He aprendido del pasado y ahora quiero seguir creciendo como profesional”, cerró el “tambito” acosta.

