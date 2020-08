Brus Laguna: desde TGU y «por teléfono», doctoras contagiadas siguen trabajando

GRACIAS A DIOS, HONDURAS. Las dos únicas doctoras del municipio de Brus Laguna, a pesar de que ahora están recibiendo tratamiento en Tegucigalpa ya que se contagiaron de Covid-19, continúan haciendo su noble labor a distancia, por teléfono, dando instrucciones a las cinco enfermeras que quedaron a cargo en el centro de salud dicho municipio.

Así así lo dijeron a TIEMPO Digital la excongresita Carolina Echeverría Haylock y el regidor municipal Mardel Wood.

«Las dos médicos, que fueron unas heroínas para tratar a la población, se infectaron, y ahora están en la capital. Pero aún desde ahí están llamando y dando directrices a las enfermeras quedaron en Brus Laguna. Entonces, siguen haciendo su trabajo vía teléfono», dijo la Echeverría Haylock.

La Dra. Iris Laínez está sufriendo de un leve neumonía, dijo la exdiputada, no así su colega, quien tiene síntomas más leves. «Pero hoy iban a chequeo médico» y están recuperándose satisfactoriamente.

Lea: Brus Laguna: De los 20 millones de Salud, «no se sabe de nada para acá», denuncian

No podían tratarse en Brus Laguna

De su lado, el regidor Mardel Wood manifestó que él ha tenido comunicación con las galenas contagiadas y reveló más detalles acerca del actual estado de salud de ambas, además, mencionó que debieron salir de Gracias a Dios no precisamente porque están enfermas, sino porque «aquí falta equipo para algunos exámenes».

«Tuvieron que salir en vista de que aquí no hay algunos aparatos. Me comuniqué con la doctora Iris y me dijo que tiene un poco de afectación en los pulmones, pero la otra compañera no tiene aún ese problema y hoy lunes iban a realizarse otros exámenes para ver si regresan pronto o deberán esperar más», comentó Wood.

Asimismo, coincidió con las declaraciones de Echeverría Haylock, pues también dijo que las doctoras se mantienen dando indicaciones a las enfermeras en Brus Laguna mediante teléfono o WhatsApp.

«Ahora aquí hay unas cinco enfermeras haciendo turno y lo que están haciendo las doctoras es que atienden vía teléfono cuando las llaman y les preguntan», cerró Wood.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.