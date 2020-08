Brus Laguna: De los 20 millones de Salud, «no se sabe de nada para acá», denuncian

GRACIAS A DIOS. En Brus Laguna se está controlando la propagación del Covid-19 solo con ayuda donaciones y recolectas de personas que se reunieron para dicha finalidad, así lo dijeron la excongresita Carolina Echeverría Haylock y uno de los actuales regidores de ese municipio, Mardel Wood.

«Se organizó un grupo que recaudó fondos para comprar insumos y de verdad que hicieron un trabajo extraordinario. Limpiaron el centro de salud, compraron equipo, querían hacer un centro de triaje también. En total recaudaron como L200,000, y gente originaria de Gracias a Dios que vive en el extranjero mandaba hasta 2,000 euros, gracias a todo el apoyo mediático que se tuvo», dijo la exdiputada a TIEMPO Digital.

Al consultarle sobre los L20 millones que la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, entregó al departamento para contrarrestar la pandemia, dijo que «Se supone que sí los dio, pero yo no sé si ya los recibieron», al menos no para Brus Laguna.

Regidor coincide

De su lado, siempre hablando del mismo tema, Mardel Wood, desde su conocimiento como autoridad de la Alcaldía, manifestó que su municipio todavía no ha percibido beneficio directo e insumos otorgados por la Secretaría, sino que, se sostiene solo con colectas.

«En cuanto a medicamentos e insumos, se consiguió algo vía donación, y más un poco de dinero que recolectamos, con eso compramos otra cantidad regular (de medicina). Pero lo que sí nos hace falta son pruebas rápidas, lo cual es un problema, pero junto a la comitiva de voluntarios, estamos analizando comprar aunque sea dos cajitas, porque parece que cada una cuesta L4,500″, sostuvo el regidor.

Seguidamente, consultado directamente por la entrega de insumos que hizo la SESAL, Wood manifestó que, «hasta el momento», de Puerto Lempira, que es la cabecera departamental y donde estuvo la ministra, hacia Brus Laguna no se ha enviado nada.

«Yo no estuve en el sitio, pero de los medicamentos no se ha suministrado nada. Luego, de los famosos L20 millones que dijo, también no se sabe nada hasta el momento para acá, aunque esa información la tiene más clara la alcaldesa, pero, como usted sabe, aquí es pequeño», además, uno que es regidor «siempre se da cuenta», contó a este medio.

TIEMPO Digital trató de comunicarse con la alcaldesa de Brus Laguna, Teonela Johnson, para obtener su opinión al respecto, pero no se tuvo respuesta. Asimismo, se buscó al Dr. Efraín Burgos, director departamental de Salud, y a la licenciada Sirsy Waler, Directora de Salud de Brus Laguna, pero tampoco contestaron mensajes y llamadas.

La pandemia «ha mermado un poquito»

Por otro lado, Wood conversó sobre la situación actual de la crisis del Covid-19 en Brus Laguna, diciendo que se está registrado una aparente disminución de casos graves, por lo cual, ya no está siendo necesario «correr» para trasladar a un paciente hacia el Hospital de Puerto Lempira, único en todo Gracias a Dios.

«Ya no sale gente con mucha gravedad y tenemos como una semana y media en esa condición. Por lo menos en Brus Laguna ya no muere tanta gente, pero, parece que la zona de la cabecera sí está atacada y también la aldea Barrapatuca», dijo el regidor. «Creo que la gente se acostumbró a atender su problema en la casa, además que se hizo campaña para crear consciencia», concluyó.

