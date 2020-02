Bruno Volpi «Trabajamos para quedarnos con los tres puntos en casa»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El ariete del Marathón, Bruno Volpi, está a pocas horas de debutar en el clásico sampedrano con la camisa del verde, situación que se toma con mucha responsabilidad.

Marathón y Real España se encontrarán el sábado a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Yankel Rosenthal. Hogar del monstruo.

Ante eso, el argentino exPlatense señaló que la preparación está siendo intensa previo al duelo y que no tienen la cabeza en otra cosa que no sea la victoria.

«Estamos con muchas ganas preparado para lo que se viene, va a ser algo lindo, estamos en casa, vamos por los tres puntos«, indicó.

Por otra parte, Volpi está consiente en que el gol es obligación de un delantero. Sin embargo, no se siente presionado por anotar en el clásico ya que: «No me lo pongo como una presión para mí. Mientras el equipo gane eso me satisface. Obviamente quiero golear, es mi trabajo y ayudaría al equipo, pero me deja tranquilo que el equipo esté ganando», reiteró.

Bruno Volpi: «Nos podemos quedar con los tres puntos»

Si algo se puede dar por hecho en la semana previa a un clásico sampedrano, es que no existe ningún favorito. La historia de este atractivo juego permite especular con cualquier resultado porque en el pasado, tanto el verde como el aurinegro, se han dedicado a brindar espectáculo sin importar la condición en la que llegan.

En este caso, los dos equipos están en igualdad de puntos y vienen de lograr victorias en sus últimos dos compromisos. Ante eso, Bruno Volpi aseveró que se encuentra muy motivado para encarar su primer derbi sampedrano.

«Es mi primer clásico y estoy con muchas ganas. Con Platense tuve un buen semestre, hoy es Marathón, con mi exequipo me fue bien», dijo.

Finalmente, sostuvo que «el grupo está ilusionado, nos agarra en un buen momento, creemos que nos podemos quedar con los tres puntos»