«Ya me separé de Fernando»: Brenda Moncada regresa a la soltería

REDACCIÓN.- La historia de amor que la guapa periodista Brenda Moncada reflejaba en sus redes sociales con su pareja, el también comunicador, Fernando Maldonado, llegó su fin, así lo confirmó ella a una revista digital de farándula nacional.

La hermosa presentadora sostuvo una relación con Maldonado por varios años y producto de ello procrearon una hermosa hija, a quien llamaron Helena.

Hasta hace unas semanas, Brenda seguía compartiendo fotografías con su ahora expareja, incluso tras su salida de Hable Como Habla (HCH) se podía notar el acompañamiento del comunicador hacia la madre de su pequeña Helena.

Sin embargo, ayer, Maldonado compartió una publicación en la que dejó entrever que estaba de cumpleaños. No obstante, Brenda no le acompañó en la publicación, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

«33 años, no son poco, ni son mucho, son 33 años, la edad de Jesucristo… ¡Qué compromiso!», publicó Fernando Maldonado.

Las sospechas se comprobaron la noche de ayer, cuando Brenda dio declaraciones asegurando que su relación había concluido.

«Gracias por preocuparse por mi situación sentimental, le confirmo de manera exclusiva. Ya me separé de Fernando», dijo Brenda.

Separación de «El Matatán»

A las separaciones también se suma, Erick Chavarría, un famoso locutor de radio y ahora presentador de televisión.

El talentoso hondureño se casó en 2012, así lo contó en una entrevista que dio en exclusiva a TIEMPO DIGITAL en 2017.

«Hace cinco años me casé, tengo un niño de cinco años, y trato de mantener un equilibrio entre mi personalidad explosiva y multifacética», dijo.

Chavarría es mejor conocido como «El Matatán«, que, según dijo el presentador, significa el mero mero, es una jerga dominicana y puertorriqueña. «Un primo mío me bautizó como el Matatán, porque siempre que me veía me decía –dimelo Matatán-«, relató.

Es oportuno mencionar que ni Brenda Moncada, ni Erick Chavarría han citado algo relacionado a su separación amorosa en sus cuentas personales de Facebook e Instagram.

