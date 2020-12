«Nunca he hablado mal de ella»: Brenda Moncada aclara rumores de «riña» con Nirvana

FARÁNDULA. Fuertes rumores de supuesta riña entre la periodista Brenda Moncada y Nirvana Velásquez han rondado en los pasillos de los canales de televisión donde laboran. Por lo que, ambas ya se pronunciaron al respecto y «aclararon» qué sentimiento hay de la una hacia la otra.

Ante los rumores de que la presentadora de Q´Hubo Tv, Brenda Moncada, ha hecho comentarios negativos sobre la reportera del canal Hable Como Habla (HCH), Nirvana Velásquez, las redes han estado encendidas a la espera de que esta última respondiera.

No obstante, su respuesta no tardó e hizo un vídeo para ofrecer a sus seguidores su versión y responder a las «supuestas habladas». Pero, para sorpresa de todos, Nirvana, se refirió a Moncada con mucha humildad y respeto; dejando en claro que no puede hablar mal de quien tanto le ayudó.

Lea también: ¿Hay riña con Brenda Moncada? Nirvana Velásquez responde

Nirvana Aclara

La talentosa periodista, mencionó estar cansada de que le pregunten en algunas fotografías o en algunos estados que por qué no tiene buena relación con Brenda Moncada y destacó que ella no usa sus redes para hablar de nadie.

Sin embargo, señaló que la ocasión lo amerita y por eso aclararía que no tiene absolutamente nada de qué hablar de la persona que tanto le ayudó a superarse en el lugar de trabajo, que ahora le da de comer.

«No puedo hablar mal de alguien, que era mi favorita para andar con ella cuando estaba haciendo mi práctica profesional. A mí me encantaba que Pablo me dijera que iba a andar con Brenda«, añadió.

¿Cómo respondió Brenda?

Este día, ante la nota que publicó Diario TIEMPO sobre las declaraciones de Nirvana, la periodista Brenda respondió en la página de Facebook:

«No sé por qué piensan que tenemos problemas, ella es buena periodista. Cuando nos encontramos siempre nos saludamos».

Pero, ante la acusación de una usuaria de la red, de decirle «la culpa la tuvo usted, porque usted fue la que empezó a meter cizaña», Moncada respondió:

«¿Yo, dónde? Nunca he hablado en mal de ella, al contrario, siempre he dicho que es buena periodista y buena mamá», escribió.

1 of 2

Por lo que, ambas ya expresaron su sentir y dejaron en claro que «no hay ningún problema o riña entre ellas».

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigitalhn.