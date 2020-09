REDACCIÓN. Luego de su salida de Hable Como Habla (HCH), la periodista Brenda Moncada compartió con sus seguidores que ya tiene un nuevo trabajo en otro medio de comunicación televisivo.

«Quiero compartirles mi felicidad porque estoy dando un paso muy importante, estoy escribiendo en una nueva página de este libro que es mi vida», dijo Brenda durante un Facebook live.

La guapa comunicadora sembró la duda en la población al asegurar que la razón por la cual salió de HCH fue por «dignidad». Ante ello, sus seguidores le preguntaron si salió en malos términos de esa empresa.

En ese sentido, explicó que «cuando yo dije que hay que tener dignidad es porque siento que tenía que cerrar un ciclo. No podía seguir otros siete años haciendo lo mismo, me sentía en un círculo que no avanzaba profesionalmente, entonces por eso el cambio».

Pero sus días como desempleada duraron poco, y ek pasado viernes anunicó, «ya tengo trabajo, hoy me presentaron en QHuboTV y compartí con diferentes compañeros que ya conocía, me recibieron muy bien, observé un ambiente laboral tranquilo, la mayoría de periodistas ya los conocía».

«Voy a ganar mejor»

Además de obtener un crecimiento profesional, porque ahora será presentadora de noticias y no reportera como lo era en su anterior empleo, Brenda Moncada también externó su alegría porque su salario será mejor que el que devengaba anteriormente.

«Voy a ganar mejor, pero aparte del dinero, yo lo que quería era crecer y parte del crecimiento es presentar noticias, poder hablar y no solo estar en la rutina, sino también dar mi opinión y para ello me he preparado».

Asimismo, detalló que tras su salida de HCH tenía cuatro propuestas laborales de otros medios de comunicación, no obstante, su elección se basó en la mejora salarial y los horarios que le permitirán pasar más tiempo con su pequeña Helena.

«Los horarios son más accesibles, voy a tener más tiempo para mi hija, a partir de las 2:00 pm estaré con ella, quiero vivir estos momentos importantes», agregó.

A renglón seguido dijo que «al final es algo que quería y buscaba, no podía seguir toda la vida haciendo lo mismo. Hay que tener dignidad y valorarse como profesional y no dejarnos de la gente», reiteró la guapa periodista.

¡No voy a hablar mal de HCH!

La ahora presentadora de noticias dio un espacio durante la trasmisión de su Facebook Live para responder interrogantes de sus seguidores.

Uno de ellos, le pidió que no hablara mal de la empresa que hasta hace unas semanas era su casa. En respuesta a ello, Brenda dijo «¡no voy a hablar mal de HCH!»

«No puedo negar y borrar la historia, yo le agradezco mucho a HCH porque me ayudaron a crecer. No he pelado con nadie ni soy enemiga de nadie. Mariel Rina, Denis, Ariela, Carolina, con ellos convivo fuera del trabajo, son mis amigos».

Sumado a ello, también cuestionaron su decisión de irse a otro medio, debido a que, ella había comunicado que su hija también formaba parte de las razones pro las cuales salió de HCH.

A efecto de ello, Brenda aclaró que «yo nunca dije que me iba a dedicar solo a mi hogar y a mi hija ¿de qué va a vivir ella? Yo en ningún momento dije que renunciaba al otro medio de comunicación porque me iba a dedicar a mi hogar o ser ama de casa», concluyó.

