VÍDEO| ¡Bravo! Don Santos, paciente COVID-19, sale recuperado del «Tórax»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. ¡Un guerrero más! Don Santos, de 80 años de edad, le ganó la partida al COVID-19, y victorioso salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional Cardiopulmonar, «El Tórax».

Don Santos permaneció en la UCI por varias semanas y con su maleta en mano salió rumbo a su casa para demostrar que todavía le queda un largo camino por recorrer.

Con un rostro lleno de agradecimiento, don Santos dijo: «Quiero dar gracias a todos los médicos de este hospital que hasta hoy conozco al estar hospitalizado».

«Gracias a todos, hasta a las del aseo, he visto un cambio total, como le ayudan y atienden a uno y esa atención es tan grande para este hospital. Antes decían que no servía y que no había nada y la verdad que si es un hospital que le brinda la mano uno», comentó.

Y para dar más apoyo a un recuperado del COVID-19, los médicos que lo asistieron, aplaudieron y en coro dijeron: «Sí se pudo, sí se pudo».

El caso de don Santos se suma a los muchos otros que se vieron durante toda la semana. Llenos de esperanza, hondureños salen de sus camillas y se dirigen al reencuentro con sus familiares y allegados.

En sus corazones, el deseo de apreciar y vivir mucho más la vida, la salud y se marchan con el agradecimiento a Dios y los héroes en los hospitales.

Otro paciente sale del «Tórax» con porras y aplausos

El lunes también el personal médico del Instituto Nacional Cardiopulmonar «El Tórax» despidió a un paciente luego de una larga batalla contra la COVID-19.

En silla de ruedas y agradeciendo a los médicos, el paciente identificado solamente como «Moisés» abandonó «El Tórax» en la capital. El ciudadano no pudo contener su entusiasmo al salir de una larga jornada de lucha.

«Que Dios le dé sabiduría para seguir enfrentando esta enfermedad», dijo don Moisés al salir del Hospital «El Tórax».

