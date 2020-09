ESTADOS UNIDOS.- Atlanta Braves se impuso el miércoles por la noche de manera categórica ante Miami Marlins en la MLB.

Pero nunca se imaginaron que obtendrían la victoria con tan brutal margen de diferencia. El resultado final fue de 29-9 y este histórico partido se llevó a cabo en el SunTrust Park de Georgia.

El abultado marcador ya le ha dado la vuelta al mundo, pues hace décadas no se veía algo igual. Los Braves no llegaban a semejante cifra desde que se mudaron a Atlanta en 1996.

Tan solo en la segunda entrada los Braves impulsaron once carreras y era solo un adelanto de lo que se vendría.

El abridor en este partido para los Miami Marlins fue el venezolano Pablo José López. En total se presentaron 23 hits y siete jonrones para decretar de esta manera la victoria más abultada en la historia de los Atlanta Braves.

Producto de tan humillante derrota para los Marlins llegaron de manera natural nuevas marcas para la novena de los Braves.

Una de ellas le corresponde a Adam Duvall, quien se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con juegos múltiples de tres jonrones.

.@aduvall123 is the first player in franchise history with multiple three-homer games.#ForTheA pic.twitter.com/zxMxhY94jz

