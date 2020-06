BOXEO: Dominan al Escorpión Ruiz en Las Vegas

ESTADOS UNIDOS.- El boxeador hondureño, Josec “Escorpión” Ruíz no pudo continuar su racha ganadora y perdió contra su rival Gabriel Flores en el Top Rank de Las Vegas.

En una pelea a diez asaltos fue Flores quien se mostró dominante desde los primeros asaltos. En el segundo, Flores mandó a la lona por primera vez al catracho.

Gabriel, un rival a la talla del Escorpión

Flores mostraba velocidad mientras que Ruíz esperaba atento para atacar en el momento justo.

Flores, que llegaba a la pelea sin derrotas luego de 17 combates, pero con solamente seis nocauts, estaba teniendo problemas para enviar a la lona nuevamente a Ruíz.

Un cambio de estrategia era necesario para el centroamericano.

La batalla en tarjetas estaba al favor del norteamericano, iba a ser fundamental un cierre de la pelea con agresividad.

El pronóstico se cumplió y al final de la velada fue Flores quien se quedó con la victoria. Es apenas la tercera derrota en su carrera para «Escorpión» Ruíz luego de su primera experiencia en Las Vegas.

Ruiz se mantiene positivo

Después de la derrota, el hondureño de 25 años escribió un mensaje en Facebook donde aseguraba que aún le faltaba mucho por aprender y que seguirá trabajando para ser el mejor.

«No puedo describir como me siento. No pudimos tener la victoria como queríamos, pero con humildad acepto mi derrota. Hoy mi rival fue mejor, pero mi camino aquí no termina. Me volverán a ver y volveré más fuerte, aún me falta mucho por aprender. Seguiré trabajando», escribió el luchador.

Asimismo, agradeció a su equipo de trabajo por la confianza y a su entrenador Moro Fernández. También se acordó de sus seguidores y familia que siempre lo acompaña.

«Estamos bien, gracias a Dios. Esta es la historia de mi vida, caer y levantarme. Ya me levantaré», finalizó diciendo.

