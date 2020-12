La científica y microbióloga hondureña, María Elena Bottazzi, reconoció sentir «pena» al ver tanta aglomeración de personas en el país e hizo un llamado a la conciencia por la situación de COVID-19 en Honduras.

«Me da un poco de pena ver como hay tanta aglomeración de gente», reconoció Bottazzi en un noticiero local.

«Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar y estamos con el espíritu navideño, pero hay que tener conciencia. Lo peor que nos puede ocurrir es que ese personal de salud que nos ayuda a mantener a la población sana, se enferme», advirtió la microbióloga.

Bottazzi dijo que si no cambia la situación y los hondureños no se concientizan, cuando por fin llegue la vacuna, no habrá personal de salud sano para seguir atendiendo en la emergencia.

Pidió que se respete el distanciamiento y que se utilice de forma correcta la mascarilla.

Vacuna anti-COVID en Honduras

La microbióloga explicó que la vacuna de AstraZeneca-Oxford es la que tiene más probabilidades de llegar al país. Sin embargo recordó que aún no recibe la aprobación de las entidades regulatorias.

«Honduras no podrá empezar a distribuirlas a menos que la vacuna reciba la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), por ejemplo. Luego tendrá que ser revisada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien dará el sello de calidad; posteriormente la revisión de las autoridades locales».

Sobre la fecha de llegada al país, aseguró que esta depende de COVAX y de la forma en que decida distribuir la dosis en las naciones suscritas.

«El 20 % de la población de alto riesgo recibirá vacuna mediante este sistema de COVAX. Posiblemente este mismo organismo entregue las de AstraZeneca-Oxford, pero aún no sabemos si será esta porque la única aprobada es la de Pfizer, que ya han sido adquiridas por otros países y están dirigidas a otros países con mejor inventario».

María Elena Bottazzi co-dirige el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19, en la Escuela de Medicina de Baylor de Houston, Estados Unidos.

