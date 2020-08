MADRID, 2.-El Gobierno de Bolivia ha anunciado este domingo el final del año escolar, previsto inicialmente para diciembre, debido a la pandemia de coronavirus que alcanzará su apogeo en el país latinoamericano, según todos los pronósticos, dentro de dos o tres meses.

«Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar y se aplica desde este lunes 3 de agosto, y todos pasan al siguiente grado y los maestros del área pública seguirán cobrando sus salarios», ha declarado en este sentido el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en una declaración transmitida por la televisión estatal.

Por tanto, tampoco ya «hay clases virtuales, no es obligación, se clausura el año escolar porque la gran mayoría en el área rural no cuenta con internet, (entonces) no hay condiciones», aclaró el ministro.

Bolivia en crisis por el coronavirus y la política

El anuncio se hizo desde la ciudad oriental dedonde la presidenta, Jeanine Áñez, y varios de sus ministros trabajan desde el jueves pasado. Asimismo, ocurrió un día antes de que se inicie la considerada fase dura de protestas contra el aplazamiento de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, la principal crisis política a la que se enfrenta el país.

Núñez ha señalado que la clausura afectará a los aproximadamente tres millones de estudiantes. Todos son delos colegios, escuelas y otros centros públicos y privados del país, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o secundaria. Así lo ha hecho saber en la comparecencia, recogida por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El país latinoamericano ha registrado ya 78.793 casos de la enfermedad. Los contagios han dejado 3.064 fallecidos desde la declaración de la pandemia del coronavirus.

Fuente: EUROPA PRESS

