Bocelli: Me sentí «humillado y ofendido» por el confinamiento en Italia

REDACCIÓN. El famoso tenor italiano, Andrea Bocelli, se disculpó con las personas a quienes haya podido herir con su comentario de sentirse «humillado y ofendido» por el confinamiento impuesto en el país europeo.

En sus redes sociales, el cantante publicó que «si mi intervención en el Senado ha generado sufrimiento, me disculpo sinceramente, porque no era esa mi intención. Como tampoco era mi intención ofender a quienes han padecido el coronavirus«.

Bocelli, quien formó parte de las cifras de los contagiados por Covid-19, fue partícipe -el pasado lunes- de un acto realizado por el Senado de Italia. Este tuvo como invitados políticos, médicos, científicos y expertos negacionistas del coronavirus.

En la reunión, el tenor expresó haberse sentido «humillado y ofendido» con las medidas decretadas por el gobierno; cuyo único objetivo era evitar la propagación del virus.

«Hubo un momento, durante el encierro, que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa sin haber cometido un delito. Y debo confesar públicamente que desobedecí esta prohibición, que no me parecía ni justa ni saludable», justificó.

Asimismo, dejó al descubierto su poca preocupación por el virus, al pedir que los niños regresen a las escuelas en el mes de septiembre.

En su mensaje argumentó que su intención es «esperar que en un futuro cercano los niños puedan recuperar la normalidad. Vivir como niños, jugar y abrazarse».

Toda su familia contagiada

La familia del tenor italiano, también resultó positiva al coronavirus, luego de realizarse las pruebas de confirmación el pasado 10 de marzo.

Sin embargo, Bocelli, su esposa y sus dos hijos, solo presentaron síntomas leves como fiebre. «Mi familia tampoco se ha librado del virus. Todos nos hemos contagiado y temíamos lo peor; porque nadie sabe la evolución de una enfermedad como esta, que todavía es desconocida», escribió el cantante.

Además, subrayó que «a todos los que se hayan podido sentir ofendidos o han sufrido por lo que he dicho, les pido sinceras disculpas, porque mis intenciones eran otras».