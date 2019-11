Boca Juniors prepara la llegada de Paolo Guerrero

ARGENTINA.- En Boca Juniors las elecciones por la presidencia Xeneize están al «rojo vivo»; pues los candidatos están presentando sus cartas para ser elegidos, y la más interesante es la de Juan Roman Riquelme.

Riquelme es parte de la lista en las próximas elecciones directivas en Boca Juniors y en conversación con un medio internacional, reveló que tuvo una conversación con el «9» de Perú.

«Paolo Guerrero es un grandísimo futbolista que nos gusta a todos. La semana pasada hablé con él porque me invitó a jugar un partido el 18 de diciembre en Cuzco. Al parecer se jugará en enero. Todos coincidimos que es un grandísimo jugador de fútbol a cualquier equipo le gustaría tenerlo», fueron las palabras del «10» de Boca sobre el tema Guerrero.

José Beraldi secunda la llegada de Paolo

José Beraldi también prometió ir en busca del delantero peruano si gana las elecciones, las cuales se llevarán a cabo este diciembre.

«Sin duda es un jugador que siempre me ha interesado. Me encantaría tener esta posibilidad de hacerle una propuesta a los representantes. Es un jugador con la característica de Boca. Estaría encantado de tenerlo siendo o no presidente».

«Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo, y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta», fueron otras figuras que Beraldi contemplaría traer a Boca.

De momento, Paolo Guerrero no ha hecho alguna declaración oficial sobre su posible llegada al club Xeneize.

Perfil del jugador

Nombre: José Paolo Guerrero Gonzáles.

Fecha de nacimiento: 01/01/1984.

Lugar de nacimiento: Lima, Perú.

Edad: 35.

Altura: 1,85 m.

Nacionalidad: Perú.

Posición: Delantero – Delantero centro.

Pie: Derecho.

Club actual: Sport Club Internacional (Brasil).

Te puede interesar: COPA LIBERTADORES: Asaltan equipo de comunicación en el estadio de Lima